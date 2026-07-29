До 300 тисяч за рік: названо найдорожчі університети та спеціальності в Україні у 2026 році

В Україні оприлюднили вартість контрактного навчання у закладах вищої освіти на 2026/2027 навчальний рік. Найдорожчі освітні програми традиційно пропонують приватні університети, де річна плата перевищує 300 тис. гривень. Серед державних вишів найвищі ціни встановили медичні університети.

Найдорожчі університети України 2026. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними ресурсу Освіта.ua, лідерами за вартістю навчання у 2026 році в Україні стали American University Kyiv (AUK) та Київська школа економіки (KSE). Англомовні програми з бізнесу, інформаційних технологій та аналізу даних у цих закладах коштують понад 300 тис. гривень на рік.

Серед державних університетів найдорожчим став Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Навчання за спеціальністю "Медицина" з поглибленим вивченням англійської мови обійдеться студентам у 134,1 тис. гривень на рік.

Друге місце посів Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, де контракт на спеціальність "Стоматологія" становить 130 тис. гривень. Для порівняння, у НМУ ім. Богомольця навчання на стоматолога коштує 105 тис. гривень, а в Буковинському державному медичному університеті — 89 тис. гривень.

Серед технічних спеціальностей найдорожчою стала програма "Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)" у Національному університеті "Львівська політехніка". Рік навчання на цій програмі коштує 100 тис. гривень, що є найвищим показником серед державних технічних вишів.

До переліку державних університетів з найдорожчим навчанням також увійшли Національний університет "Києво-Могилянська академія", де окремі програми коштують до 110 тис. гривень на рік, Львівська політехніка – 100 тис. гривень, а також Київський національний університет імені Тараса Шевченка — до 97,1 тис. гривень.

Загалом найдорожчими спеціальностями в Україні залишаються медицина, стоматологія, англомовні освітні програми, а також напрями, пов'язані з ІТ, бізнесом і міжнародною освітою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Запорізькому університеті виявили 3000 аспірантів.