Головна Новини Суспільство Скандали У Запорізькому університеті виявили 3000 аспірантів: хто їм допоміг «тягнутися до науки»
У Запорізькому університеті виявили 3000 аспірантів: хто їм допоміг «тягнутися до науки»

Мільйонні прибутки на відстрочках: керівництво приватного вишу постане перед судом за масштабну схему для ухилянтів

11 травня 2026, 11:42
Правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду справу стосовно дев'яти учасників злочинного угруповання, які перетворили запорізький приватний університет на центр масового ухилення від призову. Перед судом постане ректор — власник закладу, його донька (проректорка) та ще семеро співробітників адміністрації та ІТ-відділу.

Ілюстративне фото

Згідно з матеріалами слідства, ділки налагодили конвеєр із фіктивного зарахування чоловіків до аспірантури. Для цього зловмисники втручалися в державну базу ЄДЕБО, вносили неправдиві відомості та оформлювали документи "заднім числом". Реального навчання не проводилося, проте статус "студента" давав право на відстрочку.

У Запорізькому університеті виявили 3000 аспірантів: хто їм допоміг «тягнутися до науки» - фото 2
Масштаби вражають: лише за два роки через університет пройшло майже 3,5 тисячі чоловіків. При цьому офіційна ліцензія дозволяла приймати лише 265 осіб — тобто ліміт було перевищено у 13 разів.

Ціна питання складалася з двох частин: офіційного контракту (близько 20 тисяч гривень) та тіньового "внеску", який залежав від терміновості та складності і міг сягати понад 260 тисяч гривень з однієї особи. Загальний прибуток організаторів від цієї діяльності оцінюють у суму понад 50 мільйонів гривень.

Підозрілу активність у базі даних помітив держатель ЄДЕБО, що і стало поштовхом до розслідування. Наразі Міністерство освіти вже позбавило заклад ліцензії на підготовку наукових кадрів.

Фігурантам інкримінують цілу низку статей: від створення злочинної спільноти та хабарництва до втручання в роботу ІТ-систем і перешкоджання діяльності Збройних Сил України. Ректору додатково закидають відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

В Офісі Генерального прокурора наголошують на принциповості цієї справи: "Освіта не може бути прикриттям для торгівлі відстрочками. А диплом чи статус аспіранта – інструментом ухилення від обов’язку перед державою".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується докорінна реформа системи мобілізації, яка має на меті встановити справедливість та нейтралізувати ворожі інформаційні атаки. Про це в інтерв’ю Яніні Соколовій розповіла волонтерка Марія Берлінська.



