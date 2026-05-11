У Запорізькому університеті виявили 3000 аспірантів: хто їм допоміг «тягнутися до науки»

Недилько Ксения
Правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду справу стосовно дев'яти учасників злочинного угруповання, які перетворили запорізький приватний університет на центр масового ухилення від призову. Перед судом постане ректор — власник закладу, його донька (проректорка) та ще семеро співробітників адміністрації та ІТ-відділу.
Згідно з матеріалами слідства, ділки налагодили конвеєр із фіктивного зарахування чоловіків до аспірантури. Для цього зловмисники втручалися в державну базу ЄДЕБО, вносили неправдиві відомості та оформлювали документи "заднім числом". Реального навчання не проводилося, проте статус "студента" давав право на відстрочку.
Масштаби вражають: лише за два роки через університет пройшло майже 3,5 тисячі чоловіків. При цьому офіційна ліцензія дозволяла приймати лише 265 осіб — тобто ліміт було перевищено у 13 разів.
Ціна питання складалася з двох частин: офіційного контракту (близько 20 тисяч гривень) та тіньового "внеску", який залежав від терміновості та складності і міг сягати понад 260 тисяч гривень з однієї особи. Загальний прибуток організаторів від цієї діяльності оцінюють у суму понад 50 мільйонів гривень.
Підозрілу активність у базі даних помітив держатель ЄДЕБО, що і стало поштовхом до розслідування. Наразі Міністерство освіти вже позбавило заклад ліцензії на підготовку наукових кадрів.
Фігурантам інкримінують цілу низку статей: від створення злочинної спільноти та хабарництва до втручання в роботу ІТ-систем і перешкоджання діяльності Збройних Сил України. Ректору додатково закидають відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
В Офісі Генерального прокурора наголошують на принциповості цієї справи: "Освіта не може бути прикриттям для торгівлі відстрочками. А диплом чи статус аспіранта – інструментом ухилення від обов’язку перед державою".
