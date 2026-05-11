Главная Новости Общество Скандалы В Запорожском университете обнаружили 3000 аспирантов: кто им помог «тянуться к науке»
В Запорожском университете обнаружили 3000 аспирантов: кто им помог «тянуться к науке»

Миллионные доходы на отсрочках: руководство частного вуза предстанет перед судом за масштабную схему для уклоняющихся

11 мая 2026, 11:42
Недилько Ксения

Правоохранители завершили расследование и направили в суд дело в отношении девяти участников преступной группировки, которые превратили запорожский частный университет в центр массового уклонения от призыва. Перед судом предстанет ректор — владелец заведения, его дочь (проректор) и еще семь сотрудников администрации и ИТ-отдела.

В Запорожском университете обнаружили 3000 аспирантов: кто им помог «тянуться к науке»

Иллюстративное фото

Согласно материалам следствия, дельцы наладили конвейер по фиктивному зачислению мужчин в аспирантуру. Для этого злоумышленники вмешивались в государственную базу ЕГЕБО, вносили ложные сведения и оформляли документы задним числом. Реальное обучение не проводилось, однако статус "студента" давал право на отсрочку.

В Запорожском университете обнаружили 3000 аспирантов: кто им помог «тянуться к науке» - фото 2
Масштабы впечатляют: только через два года через университет прошли почти 3,5 тысячи мужчин. При этом официальная лицензия позволяла принимать только 265 человек, то есть лимит был превышен в 13 раз.

Цена вопроса состояла из двух частей: официального контракта (около 20 тысяч гривен) и теневого "взноса", который зависел от срочности и сложности и мог достигать более 260 тысяч гривен с одного человека. Общая прибыль организаторов от этой деятельности оценивается в сумму более 50 миллионов гривен.

Подозрительную активность в базе данных заметил держатель ЕДЕБО, что и послужило толчком к расследованию. Министерство образования уже лишило заведение лицензии на подготовку научных кадров.

Фигурантам инкриминируют ряд статей: от создания преступного сообщества и взяточничества до вмешательства в работу ИТ-систем и препятствования деятельности Вооруженных Сил Украины. Ректор дополнительно обвиняют в отмывании доходов, полученных преступным путем.

В Офисе Генерального прокурора отмечают принципиальность этого дела: "Образование не может быть прикрытием для торговли отсрочками. А диплом или статус аспиранта – инструмент уклонения от долга перед государством".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится коренная реформа системы мобилизации, которая имеет целью установить справедливость и нейтрализовать вражеские информационные атаки. Об этом в интервью Янине Соколовой рассказала волонтер Мария Берлинская.



