Принцип справедливості: чому всі військовозобов’язані мають служити по черзі — думка Берлінської

В Україні готується докорінна реформа системи мобілізації, яка має на меті встановити справедливість та нейтралізувати ворожі інформаційні атаки. Про це в інтерв’ю Яніні Соколовій розповіла волонтерка Марія Берлінська.

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

За її словами, нинішня недосконалість системи стала зброєю в руках агресора. Російська пропаганда активно використовує випадки "рандомної" та несправедливої мобілізації для розхитування українського суспільства.

"Росіяни дуже активно використовують те, що система була налаштована несправедливо... і намагаються це розганяти. Я точно знаю, що відсоток протиправних дій з боку ТЦК є, і його не можна дозволяти масштабувати. З іншого боку, цей відсоток невеликий, але ворог бере кожен такий випадок під мікроскоп", — зауважила Берлінська, додавши, що поширенню цих наративів часом несвідомо сприяють і вітчизняні медіа.

Волонтерка наголосила, що виходом із ситуації є повне переформатування моделі призову. Вона поділилася, що очільник Міноборони Михайло Федоров уже працює над новою концепцією, яка дозволить мінімізувати порушення до рівня соціологічної похибки.

"Михайло згадував у розмові зі мною, що планує цю систему міняти докорінно. Я впевнена, що найближчим часом ми почуємо, як вона виглядатиме. Головне — знайти суспільний консенсус. Коли люди відчують справедливість, ми зможемо закрити питання мобілізації повністю", — заявив вона.

Ключовим елементом нової системи, на думку Берлінської, має стати принцип рівномірного навантаження. Замість того, щоб "звалювати" війну на одних і тих самих людей, захист держави має відбуватися за черговістю. Як приклад вона навела свою посестру Андріану Сусак, яка служить з 2014 року попри важкі поранення, тоді як інші громадяни залишаються незалученими.

"Справедливість — це коли по черзі залучаються всі громадяни призовного віку. Щ о послужить трохи часу Андріана, послужить трохи часу Марія, послужить трохи часу Броневицький , послужить трохи часу Смірнов, Гончаренко, Петров, хто там ще, тобто і потім знов прийде час там Марії чи Андріани — по два чи три роки. Служба за ротаційним принципом дозволить розподілити навантаження на всіх, хто може нести службу. Це і буде справжня справедливість", — підсумувала Марія Берлінська.

Зазначимо, що учора під час заходів оповіщення у Дніпрі чоловік відкрив вогонь по мобілізаційній групі.