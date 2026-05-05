Принцип справедливості: чому всі військовозобов’язані мають служити по черзі — думка Берлінської

В Україні готується докорінна реформа системи мобілізації,
яка має на меті встановити справедливість та нейтралізувати ворожі інформаційні
атаки. Про це в інтерв’ю Яніні Соколовій розповіла волонтерка Марія Берлінська.
Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел
За її словами, нинішня недосконалість системи стала зброєю в
руках агресора. Російська пропаганда активно використовує випадки "рандомної"
та несправедливої мобілізації для розхитування українського суспільства.
"Росіяни дуже
активно використовують те, що система була налаштована несправедливо... і
намагаються це розганяти. Я точно знаю, що відсоток протиправних дій з боку ТЦК
є, і його не можна дозволяти масштабувати. З іншого боку, цей відсоток
невеликий, але ворог бере кожен такий випадок під мікроскоп", —
зауважила Берлінська, додавши, що поширенню цих наративів часом несвідомо
сприяють і вітчизняні медіа.
Волонтерка наголосила, що виходом із ситуації є повне
переформатування моделі призову. Вона поділилася, що очільник Міноборони Михайло Федоров уже працює над
новою концепцією, яка дозволить мінімізувати порушення до рівня соціологічної
похибки.
"Михайло згадував у
розмові зі мною, що планує цю систему міняти докорінно. Я впевнена, що
найближчим часом ми почуємо, як вона виглядатиме. Головне — знайти суспільний
консенсус. Коли люди відчують справедливість, ми зможемо закрити питання
мобілізації повністю", — заявив вона.
Ключовим елементом нової системи, на думку Берлінської, має
стати принцип рівномірного навантаження. Замість того, щоб "звалювати" війну на
одних і тих самих людей, захист держави має відбуватися за черговістю. Як
приклад вона навела свою посестру Андріану Сусак, яка служить з 2014 року попри
важкі поранення, тоді як інші громадяни залишаються незалученими.
"Справедливість —
це коли по черзі залучаються всі громадяни призовного віку. Що послужить трохи часу Андріана, послужить
трохи часу Марія, послужить трохи часу
Броневицький, послужить трохи часу
Смірнов, Гончаренко, Петров, хто там ще, тобто
і потім знов прийде час там Марії чи Андріани — по два чи три роки. Служба за
ротаційним принципом дозволить розподілити навантаження на всіх, хто може нести
службу. Це і буде справжня справедливість", — підсумувала Марія
Берлінська.
Зазначимо, що
учора під час заходів оповіщення у Дніпрі чоловік відкрив вогонь по
мобілізаційній групі.
