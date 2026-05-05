Принцип справедливости: почему все военнообязанные должны служить по очереди - мнение Берлинской

В Украине готовится коренная реформа системы мобилизации, которая имеет целью установить справедливость и нейтрализовать вражеские информационные атаки. Об этом в интервью Янине Соколовой рассказала волонтер Мария Берлинская.

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

По ее словам, нынешнее несовершенство системы стало оружием в руках агрессора. Российская пропаганда активно использует случаи рандомной и несправедливой мобилизации для расшатывания украинского общества.

"Россияне очень активно используют то, что система была настроена несправедливо… и пытаются это разгонять. Я точно знаю, что процент противоправных действий со стороны ТЦК есть, и его нельзя разрешать масштабировать. С другой стороны, этот процент невелик, но враг берет каждый такой случай под микроскоп", — отметила Берлинская, добавив, что распространению этих нарративов порой неосознанно способствуют и отечественные медиа.

Волонтер подчеркнула, что выходом из ситуации является полное переформатирование модели призыва. Она поделилась, что глава Минобороны Михаил Федоров уже работает над новой концепцией, позволяющей минимизировать нарушения до уровня социологической погрешности.

"Михаил вспоминал в разговоре со мной, что планирует эту систему менять коренным образом. Я уверена, что в ближайшее время мы услышим, как она будет выглядеть. Главное – найти общественный консенсус. Когда люди ощутят справедливость, мы сможем закрыть вопрос мобилизации полностью", — заявила она.

Ключевым элементом новой системы, по мнению Берлинской, должен стать принцип равномерной нагрузки. Вместо того чтобы "сваливать" войну на одних и тех же людей, защита государства должна происходить по очередности. В качестве примера она привела свою сестру Андриану Сусак, которая служит с 2014 года, несмотря на тяжелые ранения, в то время как другие граждане остаются непривлеченными.

"Справедливость – это когда поочередно привлекаются все граждане призывного возраста. Что послужит немного времени Андриана, послужит немного времени Мария, послужит немного времени Броневицкий , послужит немного времени Смирнов, Гончаренко, Петров, кто там еще, то есть и потом снова придет время там Марии или Андрианы — по два или три года. Служба по принципу ротации позволит распределить нагрузку на всех, кто может нести службу. Это и будет настоящая справедливость", — подытожила Мария Берлинская.

Отметим, что вчера во время мер оповещения в Днепре мужчина открыл огонь по мобилизационной группе.