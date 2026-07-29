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До 300 тысяч в год: названы самые дорогие университеты и специальности в Украине в 2026 году

Какие университеты Украины самые дорогие в 2026 году: цены на контракт в частных и государственных вузах.

29 июля 2026, 08:07
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Slava Kot

В Украине обнародована стоимость контрактного обучения в заведениях высшего образования на 2026/2027 учебный год. Самые дорогие образовательные программы предлагают частные университеты, где годовая плата превышает 300 тыс. гривен. Среди государственных вузов самые высокие цены установили медицинские университеты.

До 300 тысяч в год: названы самые дорогие университеты и специальности в Украине в 2026 году

Самые дорогие университеты Украины 2026. Фото из открытых источников

Согласно данным ресурса Освіта.ua, лидерами по стоимости обучения в 2026 году в Украине стали American University Kyiv (AUK) и Киевская школа экономики (KSE). Англоязычные программы по бизнесу, информационным технологиям и анализу данных в этих заведениях стоят более 300 тыс. гривен в год.

Среди государственных университетов самым дорогим оказался Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца. Учеба по специальности "Медицина" с углубленным изучением английского языка обойдется студентам в 134,1 тыс. гривен в год.

Второе место занял Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, где контракт на специальность "Стоматология" составляет 130 тысяч гривен. Для сравнения, в НМУ им. Богомольца обучение на стоматолога стоит 105 тыс. гривен, а в Буковинском государственном медицинском университете – 89 тыс. гривен.

Среди технических специальностей самой дорогой стала программа "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)" в Национальном университете "Львовская политехника". Год обучения на этой программе стоит 100 тыс. гривен, что является самым высоким показателем среди государственных технических вузов.

В список государственных университетов с самым дорогим обучением также вошли Национальный университет "Киево-Могилянская академия", где отдельные программы стоят до 110 тыс. гривен в год, Львовская политехника — 100 тыс. гривен, а также Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — до 97,1 тыс. гривен.

В целом, самыми дорогими специальностями в Украине остаются медицина, стоматология, англоязычные образовательные программы, а также направления, связанные с ИТ, бизнесом и международным образованием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Запорожском университете обнаружили 3000 аспирантов.



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Источник: https://osvita.ua/consultations/vartist-navchannya/91162/
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