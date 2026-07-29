До 300 тысяч в год: названы самые дорогие университеты и специальности в Украине в 2026 году

В Украине обнародована стоимость контрактного обучения в заведениях высшего образования на 2026/2027 учебный год. Самые дорогие образовательные программы предлагают частные университеты, где годовая плата превышает 300 тыс. гривен. Среди государственных вузов самые высокие цены установили медицинские университеты.

Самые дорогие университеты Украины 2026. Фото из открытых источников

Согласно данным ресурса Освіта.ua, лидерами по стоимости обучения в 2026 году в Украине стали American University Kyiv (AUK) и Киевская школа экономики (KSE). Англоязычные программы по бизнесу, информационным технологиям и анализу данных в этих заведениях стоят более 300 тыс. гривен в год.

Среди государственных университетов самым дорогим оказался Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца. Учеба по специальности "Медицина" с углубленным изучением английского языка обойдется студентам в 134,1 тыс. гривен в год.

Второе место занял Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, где контракт на специальность "Стоматология" составляет 130 тысяч гривен. Для сравнения, в НМУ им. Богомольца обучение на стоматолога стоит 105 тыс. гривен, а в Буковинском государственном медицинском университете – 89 тыс. гривен.

Среди технических специальностей самой дорогой стала программа "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)" в Национальном университете "Львовская политехника". Год обучения на этой программе стоит 100 тыс. гривен, что является самым высоким показателем среди государственных технических вузов.

В список государственных университетов с самым дорогим обучением также вошли Национальный университет "Киево-Могилянская академия", где отдельные программы стоят до 110 тыс. гривен в год, Львовская политехника — 100 тыс. гривен, а также Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — до 97,1 тыс. гривен.

В целом, самыми дорогими специальностями в Украине остаются медицина, стоматология, англоязычные образовательные программы, а также направления, связанные с ИТ, бизнесом и международным образованием.

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