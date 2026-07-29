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Всего 168 заявлений: названа наименее популярная специальность в колледжах Украины

В 2026 году абитуриенты колледжей меньше выбирали информационно-измерительные технологии и услуги красоты

29 июля 2026, 13:50
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Slava Kot

Во время вступительной кампании 2026 наименьший интерес среди абитуриентов к украинским колледжей вызвала специальность "Информационно-измерительные технологии". По данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, это направление избрали только 168 абитуриентов.

Всего 168 заявлений: названа наименее популярная специальность в колледжах Украины

Названа наименее популярная специальность в колледжах Украины. Фото из открытых источников

Несмотря на активный спрос на медицинские, технические и гуманитарные специальности, ряд направлений остается почти без внимания абитуриентов. В 2026 году на наименее популярную специальность среди поступающих в колледжи стала "Информационно-измерительные технологии" — 168 поступающих.

Какие специальности меньше всего выбирали поступающие:

  • 1. G6 Информационно-измерительные технологии – 168
  • 2. J1 Услуги красоты – 174
  • 3. B14 Организация социокультурной деятельности – 177
  • 4. G1 Химические технологии и инженерия – 187
  • 5. A5 Профессиональное образование – 189
  • 6. G14 Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 291
  • 7. G10 Металлургия – 308
  • 8. B1 Аудиовизуальное искусство и медиа производство – 324
  • 9. E2 Экология – 356
  • 10. H3 Садово-парковое хозяйство – 474

Наибольшую популярность среди поступающих в этом году имеет специальность "Медсестринство". Больше всего заявлений в колледжи традиционно подали абитуриенты из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

По сравнению с прошлым годом, рейтинг наименее востребованных специальностей заметно изменился. В 2025 году последнее место занимало "Судностроение", на которое было подано всего 14 заявлений. Также в список аутсайдеров тогда входили "История и археология" — 16 заявлений, "Микро- и наносистемная техника" — 27, "Восстановительные источники энергии и гидроэнергетика" — 36 и "Химия" — 48 заявлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых дорогих университетах и специальностях в Украине в 2026 году.



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Источник: https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/request-by-university
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