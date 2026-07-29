Всего 168 заявлений: названа наименее популярная специальность в колледжах Украины

Во время вступительной кампании 2026 наименьший интерес среди абитуриентов к украинским колледжей вызвала специальность "Информационно-измерительные технологии". По данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, это направление избрали только 168 абитуриентов.

Названа наименее популярная специальность в колледжах Украины. Фото из открытых источников

Несмотря на активный спрос на медицинские, технические и гуманитарные специальности, ряд направлений остается почти без внимания абитуриентов. В 2026 году на наименее популярную специальность среди поступающих в колледжи стала "Информационно-измерительные технологии" — 168 поступающих.

Какие специальности меньше всего выбирали поступающие:

1. G6 Информационно-измерительные технологии – 168

2. J1 Услуги красоты – 174

3. B14 Организация социокультурной деятельности – 177

4. G1 Химические технологии и инженерия – 187

5. A5 Профессиональное образование – 189

6. G14 Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 291

7. G10 Металлургия – 308

8. B1 Аудиовизуальное искусство и медиа производство – 324

9. E2 Экология – 356

10. H3 Садово-парковое хозяйство – 474

Наибольшую популярность среди поступающих в этом году имеет специальность "Медсестринство". Больше всего заявлений в колледжи традиционно подали абитуриенты из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

По сравнению с прошлым годом, рейтинг наименее востребованных специальностей заметно изменился. В 2025 году последнее место занимало "Судностроение", на которое было подано всего 14 заявлений. Также в список аутсайдеров тогда входили "История и археология" — 16 заявлений, "Микро- и наносистемная техника" — 27, "Восстановительные источники энергии и гидроэнергетика" — 36 и "Химия" — 48 заявлений.

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