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Самые популярные университеты Украины: куда поступающие подали больше всего заявлений в 2026 году

МОН обнародовал 10 самых популярных вузов Украины в 2026 году. Какой вуз стал лидером вступительной кампании.

30 июля 2026, 10:05
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Slava Kot

В Украине проходит основной этап вступительной кампании 2026 года. По состоянию на конец июля в учреждения высшего образования подано 805 822 заявления. Благодаря этому Министерство образования и науки Украины определило Топ-10 популярнейших вузов Украины.

Самые популярные университеты Украины: куда поступающие подали больше всего заявлений в 2026 году

Самые популярные университеты в 2026 году. Фото из открытых источников

Самым популярным количеством поданных заявлений во время вступительной кампании 2026 стал Национальный университет "Львовская политехника", который получил 36 675 заявлений поступающих. Второе место среди абитуриентов занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206 заявлений. В первую тройку также вошел КПИ имени Игоря Сикорского, куда абитуриенты подали 24 826 заявлений.

Самые популярные университеты Украины по количеству заявлений поступающих:

  • — Национальный университет "Львовская политехника" – 36 675
  • — Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206
  • — Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 24 826
  • — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22 271
  • — Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 17 887
  • — Государственный торгово-экономический университет – 17 654
  • — Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 17 002
  • — Национальный университет "Одесская юридическая академия" – 15 328
  • — Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14 805
  • — Луцкий национальный технический университет – 12 776

Если анализировать вступительную кампанию по регионам, то больше всего заявлений традиционно получили университеты Киева – 189 408. На втором месте оказалась Львовская область со 103 627 заявлениями, а третье место заняла Одесская область, где зарегистрировано 68 675 заявлений. Далее следуют Харьковская, Винницкая, Днепропетровская и Ивано-Франковская области.

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Источник: https://mon.gov.ua/news/vstup2026-u-tsyfrakh-shcho-obyraiut-vstupnyky-ta-iak-rozpodiliaiut-priorytety-stanom-na-28-lypnia
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