Без яких щеплень дитину не пустять у дитсадок чи школу: офіційна відповідь МОЗ

Дискусії щодо профілактичних щеплень дітям в Україні точаться давно. Деякі батьки відмовляються вакцинувати дитину. Однак виникає питання — чи пустять дитину у дитячий садок чи школу. Портал “Коментарі” з’ясував це у Міністерстві охорони здоров’я.

Вакцина. Фото портал "Комментарии"

На офіційний запит порталу повідомили, що в Україні для дітей передбачені щеплення відповідно до національного Календаря профілактичних щеплень. Там вказано, які щеплення та в якому віці потрібно зробити.

У МОЗ зауважили, що, відповідно до чинного законодавства, відвідувати заклади освіти можуть діти, які отримали профілактичні щеплення згідно з Календарем або мають документально підтверджені медичні протипоказання до вакцинації.

У міністерстві пояснили, що для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о “Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)”, яка підтверджує стан здоров’я дитини та наявність профілактичних щеплень.

“Навчальний заклад, отримуючи таку довідку, може зробити висновок про наявність чи відсутність необхідних щеплень, і допустити дитину до відвідування закладу, або, в разі відсутності щеплень роз’яснити батькам можливі альтернативні форми навчання в такому випадку. Водночас під час прийняття рішення щодо зарахування дитини до навчання з боку закладу освіти враховується також епідемічна ситуація та безпекові ризики для інших дітей”, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, якщо епідемічна ситуація є благополучною, відсутні спалахи інфекційних хвороб і немає підвищених ризиків поширення інфекцій, керівник закладу освіти може допустити до навчання дитину, яка ще не отримала всі щеплення за Календарем або надолужує їх.

У МОЗ наголосили, що мета законодавчих норм — не обмежити право дитини на освіту, а забезпечити безпечне освітнє середовище.

Якщо у дитини немає усіх необхідних щеплень, то при спалаху інфекційної хвороби або підвищенню епідемічних ризиків керівник закладу освіти має право тимчасово обмежити відвідування очних занять для дітей. Зазначають, що таке право грунтується на умовах чинного законодавства та підтверджене практикою Верховного Суду.

“У постанові від 2021 року Суд дійшов висновку, що тимчасове обмеження відвідування закладу освіти невакцинованою дитиною у разі необґрунтованої відмови батьків від профілактичних щеплень відповідає Конституції України, оскільки спрямоване на захист життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу та суспільних інтересів", — йдеться у повідомленні.

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