Без каких прививок ребенка не пустят в детсад или школу: официальный ответ Минздрава

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Кречмаровская Наталия
Дискуссии о профилактических прививках детям в Украине идут давно. Некоторые родители отказываются вакцинировать ребенка. Однако возникает вопрос – пустят ли ребенка в детский сад или школу. Портал "Комментарии" выяснил это в Министерстве здравоохранения.
Вакцины. Фото портал "Комментарии"
На официальный запрос портала сообщили, что в Украине для детей предусмотрены прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Там указано, какие прививки и в каком возрасте нужно сделать.
В Минздраве отметили, что, согласно действующему законодательству, посещать учебные заведения могут дети, получившие профилактические прививки согласно Календарю или имеющие документально подтвержденные медицинские противопоказания к вакцинации.
В министерстве пояснили, что для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карточки амбулаторного больного)", которая подтверждает состояние здоровья ребенка и наличие профилактических прививок.
В министерстве отметили, если эпидемическая ситуация благополучна, отсутствуют вспышки инфекционных болезней и нет повышенных рисков распространения инфекций, руководитель учебного заведения может допустить к обучению ребенка, который еще не получил все прививки по Календарю или наверстывает их.
В Минздраве отметили, что цель законодательных норм – не ограничить право ребенка на образование, а обеспечить безопасную образовательную среду.
Если у ребенка нет всех необходимых прививок, то при вспышке инфекционной болезни или повышении эпидемических рисков руководитель учебного заведения имеет право временно ограничить посещение очных занятий для детей. Такое право основывается на условиях действующего законодательства и подтверждено практикой Верховного Суда.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине скрыли статистику смертей от болезней.