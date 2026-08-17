Без каких прививок ребенка не пустят в детсад или школу: официальный ответ Минздрава

Дискуссии о профилактических прививках детям в Украине идут давно. Некоторые родители отказываются вакцинировать ребенка. Однако возникает вопрос – пустят ли ребенка в детский сад или школу. Портал "Комментарии" выяснил это в Министерстве здравоохранения.

Вакцины. Фото портал "Комментарии"

На официальный запрос портала сообщили, что в Украине для детей предусмотрены прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Там указано, какие прививки и в каком возрасте нужно сделать.

В Минздраве отметили, что, согласно действующему законодательству, посещать учебные заведения могут дети, получившие профилактические прививки согласно Календарю или имеющие документально подтвержденные медицинские противопоказания к вакцинации.

В министерстве пояснили, что для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карточки амбулаторного больного)", которая подтверждает состояние здоровья ребенка и наличие профилактических прививок.

"Учебное заведение, получая такую справку, может сделать вывод о наличии или отсутствии необходимых прививок, и допустить ребенка к посещению заведения, или, в случае отсутствия прививок разъяснить родителям возможные альтернативные формы обучения в таком случае. В то же время при принятии решения о причислении ребенка к обучению со стороны учебного заведения учитывается также эпидемическая ситуация и риски безопасности для других детей”, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, если эпидемическая ситуация благополучна, отсутствуют вспышки инфекционных болезней и нет повышенных рисков распространения инфекций, руководитель учебного заведения может допустить к обучению ребенка, который еще не получил все прививки по Календарю или наверстывает их.

В Минздраве отметили, что цель законодательных норм – не ограничить право ребенка на образование, а обеспечить безопасную образовательную среду.

Если у ребенка нет всех необходимых прививок, то при вспышке инфекционной болезни или повышении эпидемических рисков руководитель учебного заведения имеет право временно ограничить посещение очных занятий для детей. Такое право основывается на условиях действующего законодательства и подтверждено практикой Верховного Суда.

“В постановлении от 2021 года Суд пришел к выводу, что временное ограничение посещения учебного заведения невакцинированным ребенком в случае необоснованного отказа родителей от профилактических прививок соответствует Конституции Украины, поскольку направлено на защиту жизни и здоровья всех участников образовательного процесса и общественных интересов", — говорится в сообщении.

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