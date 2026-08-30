Сколько школ готово к новому учебному году: в МОН назвали количество укрытий

В Украине укрытия обустроены в 11 375 заведениях общего среднего образования. Такие данные предоставило Министерство образования и науки Украины в ответ на запрос портала "Комментарии" о готовности школьных укрытий к учебному 2026-27 году.

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Согласно полученному ответу от Минобразования, из 11 375 школ с хранилищами, наибольшее количество составляют простейшие укрытия — их в школах обустроено 6904. Еще 2780 учебных заведений используют объекты других субъектов хозяйствования.

Непосредственно защитных сооружений гражданской защиты в Минобразования указали 1986, а укрытий в сооружениях двойного назначения — 227. Кроме того, в 167 заведениях обустроено защищенное пространство, которое используется для общин с удовлетворительным или умеренным уровнями риска.

В то же время в Министерстве отмечают, что ответственность за организацию безопасной образовательной среды распределена между несколькими уровнями власти. Управление учебными заведениями, принадлежащими территориальным общинам или переданные им, относится к полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Безопасность образовательного процесса в условиях военного положения в пределах своих полномочий также обеспечивают органы исполнительной власти, военные администрации, органы местного самоуправления, руководители органов управления и самих учреждений, а также их учредители.

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