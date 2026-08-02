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Найрозумніші вступники з 200 балами НМТ обрали спеціальність: куди подають заявки

МОН назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників з 200 балами на НМТ-2026.

2 серпня 2026, 13:30
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Slava Kot

В Україні триває вступна кампанія 2026 року, і вже відомо, які спеціальності користуються найбільшою популярністю серед абітурієнтів з максимальними результатами національного мультипредметного тесту. За даними Міністерства освіти і науки, 2262 вступники, які отримали 200 балів на основній сесії НМТ, уже подали щонайменше одну заяву до закладів вищої освіти.

Найрозумніші вступники з 200 балами НМТ обрали спеціальність: куди подають заявки

Найпопулярніші спеціальності серед вступників з 200 балами. Фото: magnific

Найчастіше абітурієнти з найвищими балами НМТ обирають філологію. На цей напрям уже подано 459 заяв. Друге місце за заявками серед студентів 200-бальників посідають комп'ютерні науки — 384 заяви, а третє — економіка із 349 заявами.

До п'ятірки найпопулярніших також увійшли інженерія програмного забезпечення — 311 заяв та міжнародні відносини — 308 заяв.

У МОН наголошують, що наведені цифри відображають саме кількість поданих заяв, а не кількість вступників. Один абітурієнт має право подати до 10 заяв, з яких не більше п'яти можуть бути на бюджетну форму навчання. Тому один і той самий вступник може бути врахований одразу в кількох спеціальностях. Таким чином, ці дані демонструють не лише популярність окремих освітніх напрямів, а й професійні пріоритети випускників з найкращими результатами НМТ.

Водночас максимальний бал з окремого предмета не гарантує автоматичного вступу. Під час конкурсного відбору враховуються конкурсний бал, вагові коефіцієнти предметів, визначені вступником пріоритети та кількість бюджетних місць на конкретній спеціальності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найпопулярніші університети України: куди вступники подали найбільше заяв у 2026 році.

Також "Коментарі" писали про названо найменш популярну спеціальність у коледжах України.



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Джерело: https://mon.gov.ua/news/vstup2026-u-tsyfrakh-shcho-obyraiut-vstupnyky-ta-iak-rozpodiliaiut-priorytety-stanom-na-28-lypnia
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