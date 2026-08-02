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Самые умные поступающие с 200 баллами НМТ выбрали специальность: куда подают заявки

МОН назвало самые популярные специальности среди поступающих с 200 баллами на НМТ-2026.

2 августа 2026, 13:30
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Slava Kot

В Украине продолжается вступительная кампания 2026 года и уже известно, какие специальности пользуются наибольшей популярностью среди абитуриентов с максимальными результатами национального мультипредметного теста. По данным Министерства образования и науки, 2262 поступающих, получивших 200 баллов на основной сессии НМТ, уже подали по меньшей мере одно заявление в заведения высшего образования.

Самые умные поступающие с 200 баллами НМТ выбрали специальность: куда подают заявки

Самые популярные специальности среди абитуриентов с 200 баллами. Фото: magnific

Чаще всего абитуриенты с высокими баллами НМТ выбирают филологию. На это направление уже подано 459 заявлений. Второе место по заявкам среди студентов 200-бальников занимают компьютерные науки – 384 заявления, а третье – экономика с 349 заявлениями.

В пятерку самых популярных также вошли инженерия программного обеспечения – 311 заявлений и международные отношения – 308 заявлений.

В МОН отмечают, что приведенные цифры отражают именно количество поданных заявлений, а не количество поступающих. Один абитуриент имеет право подать до 10 заявлений, из которых не больше пяти могут быть на бюджетную форму обучения. Поэтому один и тот же абитуриент может быть учтен сразу в нескольких специальностях. Таким образом эти данные демонстрируют не только популярность отдельных образовательных направлений, но и профессиональные приоритеты выпускников с лучшими результатами НМТ.

В то же время, максимальный балл по отдельному предмету не гарантирует автоматического поступления. В ходе конкурсного отбора учитываются конкурсный балл, весовые коэффициенты предметов, определенные поступающим приоритеты и количество бюджетных мест по конкретной специальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных университетах Украины: куда поступающие подали больше заявлений в 2026 году.

Также "Комментарии" писали о названной наименее популярной специальности в колледжах Украины.



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Источник: https://mon.gov.ua/news/vstup2026-u-tsyfrakh-shcho-obyraiut-vstupnyky-ta-iak-rozpodiliaiut-priorytety-stanom-na-28-lypnia
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