Лишилося менше 100 днів: вчені назвали точну дату "кінця світу"

П’ятниця, 13 листопада 2026 року, може звучати як судна дата в апокаліптичному фільмі. Однак саме цей день понад 60 років тому пов’язали з можливим "кінцем світу" науковці з Іллінойського університету. Їхній прогноз був не просто пророцтвом, а математичною моделлю, яка передбачала крах людства.

Понад 60 років тому вчені назвали 13 листопада 2026 року кінцем світу. Фото: unsplash

У 1960 році фізик Гайнц фон Ферстер разом з Патрісією Морою та Лоуренсом Аміотом опублікували в журналі Science дослідження під назвою назвою "Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року нашої ери".

Науковці аналізували темпи зростання населення Землі за наявними на той час даними та припустили, що тенденція до прискореного збільшення кількості людей збережеться. За їхньою формулою, чисельність населення мала стрімко наближатися до нескінченності, що зрештою призвело б до виснаження ресурсів і глобальної катастрофи саме 13 листопада.

Автори не прогнозували ядерну війну, падіння астероїда чи виверження супервулкана. Йшлося про сценарій перенаселення та нездатність людства забезпечити себе необхідними ресурсами. Саме тому їх прогноз отримав назву "рівняння Судного дня".

"З очевидних причин, це буде називатися "Судним днем", оскільки саме в цю дату кількість людей прямує до нескінченності, а розумне населення самознищується. Наші правнуки не помруть від голоду. Їх розчавлять до смерті", — стверджував фон Ферстер.

Однак сьогодні немає підстав очікувати катастрофи 13 листопада. Проблема моделі полягала в припущенні, що високі темпи приросту населення залишатимуться незмінними. Але демографічна ситуація кардинально змінилася з того часу. Якщо у 1960-х роках населення світу зростало більш ніж на 2% щороку, нині темпи приросту становлять менш ніж 1%. На це вплинули урбанізація, поширення контрацепції, зміни рівня добробуту, освіти та поведінки сімей, а також демографічна політика окремих держав.

За оцінками ООН, населення планети, яке вже перевищило 8 млрд людей, може зрости приблизно до 10,9 млрд до кінця століття, після чого стабілізуватися або почати скорочуватися. Тож "дата кінця світу" 13 листопада 2026 року — це історичний науковий прогноз, який через зміну різних факторів виявився далеким від реальності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені розрахували кінець світу для людства з точністю у 95%.

Також "Кометнарі" писали, що науковці встановили новий час на годиннику Судного дня.