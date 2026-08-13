Осталось меньше 100 дней: ученые назвали точную дату "конца света"

Пятница, 13 ноября 2026, может звучать как судная дата в апокалиптическом фильме. Однако именно этот день более 60 лет тому назад связали с возможным "концом света" ученые из Иллинойского университета. Их прогноз был не просто пророчеством, а математической моделью, предполагавшей крах человечества.

Более 60 лет назад ученые назвали 13 ноября 2026 года концом света. Фото: unsplash

В 1960 году физик Гайнц фон Ферстер вместе с Патрисией Морой и Лоуренсом Амиотом опубликовали в журнале Science исследования под названием "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года нашей эры".

Ученые анализировали темпы роста населения Земли по имеющимся в то время данным и предположили, что тенденция к ускоренному увеличению количества людей сохранится. По их формуле, численность населения должна стремительно приближаться к бесконечности, что в конечном счете привело бы к истощению ресурсов и глобальной катастрофе именно 13 ноября.

Авторы не прогнозировали ядерную войну, падение астероида или извержение супервулкана. Речь шла о сценарии перенаселения и неспособности человечества обеспечить себя необходимыми ресурсами. Именно поэтому их прогноз получил название "уравнение Судного дня".

"По очевидным причинам, это будет называться "Судным днем", поскольку именно в эту дату количество людей направляется к бесконечности, а разумное население самоуничтожается. Наши правнуки не умрут от голода. Их раздавят до смерти", — утверждал фон Ферстер.

Однако сегодня нет оснований ожидать крушения 13 ноября. Проблема модели заключалась в предположении, что высокие темпы прироста населения будут оставаться неизменными. Но демографическая ситуация с того времени кардинально изменилась. Если в 1960-х годах население мира росло более чем на 2% ежегодно, то темпы прироста составляют менее 1%. На это повлияли урбанизация, распространение контрацепции, изменение уровня благосостояния, образования и поведения семей, а также демографическая политика отдельных государств.

По оценкам ООН, население планеты, уже превысившее 8 млрд человек, может вырасти примерно до 10,9 млрд к концу века, после чего стабилизироваться или начать сокращаться. Поэтому "дата конца света" 13 ноября 2026 — это исторический научный прогноз, который из-за изменения различных факторов оказался далеким от реальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые рассчитали конец света для человечества с точностью в 95%.

Также "Кометнари" писали, что ученые установили новое время на часах Судного дня.