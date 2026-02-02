ChatGPT шкодить навчанню школярів: вчені оприлюднили несподівані результати експерименту

Штучний інтелект дедалі активніше входить у життя школярів – від виконання домашніх завдань до підготовки до контрольних. Але чи справді ChatGPT допомагає краще вчитися? Вчені з Університету Пенсільванії вирішили перевірити, як використання ШІ впливає на реальні знання учнів – і результати виявилися тривожними. Про це пише видання Popular Science.

Як штучний інтелект впливає на успішність школярів – дослідження вчених

Такий експеримент провели дослідники з Університету Пенсільванії (США), залучивши майже тисячу старшокласників з Туреччини. Усі учасники відвідували звичайні уроки математики, але самостійно виконували завдання поза класом. Школярів поділили на три групи: одні навчалися без сторонньої допомоги, другі користувалися ChatGPT, а треті – спеціальною версією ШІ, яка працювала як "репетитор" і давала підказки.



Протягом чотирьох навчальних циклів учні виконували однакові завдання. Результати проміжних тестів виглядали оптимістично: школярі з доступом до ChatGPT виконали на 48% більше правильних завдань, а ті, хто користувався "репетитором" на базі ШІ, – аж на 127% більше.



Однак справжній ефект проявився пізніше. Коли учнів перевірили повторно, вже без допомоги штучного інтелекту, ситуація кардинально змінилася. Школярі, які раніше використовували ChatGPT, показали результати на 17% гірші, ніж ті, хто навчався самостійно. Ба більше, навіть учні з "розумним репетитором" поступилися групі без ШІ.

Дослідники дійшли висновку, що штучний інтелект може перетворюватися на "милиці", через які школярі не намагаються зрозуміти логіку завдань, а просто шукають готову відповідь. У результаті не формуються навички самостійного мислення та розв’язання проблем.



Додатково науковці зафіксували й технічні проблеми: у 8% випадків ChatGPT помилявся в арифметичних обчисленнях, а покроковий розв’язок був неправильним у 42% відповідей. Це ще більше підривало якість навчання.



Опитування учасників показало ще одну загрозу – помилкову самовпевненість. Учні, які користувалися ШІ, були переконані, що знають матеріал краще, ніж насправді.



Автори роботи наголошують: імітація педагога штучним інтелектом може суттєво перешкоджати навчанню, якщо використовувати її безконтрольно. Дослідження було опубліковане у липні 2024 року на платформі SSRN і наразі ще проходить наукове рецензування.



Читайте також в "Коментарях", що Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян із застереженнямщодо небезпек, які може нести надмірне використання штучного інтелекту.

Також раніше "Коментарі" повідомляли, що у країні-агресорці Росії з’явилася ще одна "життєва необхідність", яку там вирішили подати як питання національної безпеки. Йдеться про створення так званого православного штучного інтелекту, що має базуватися виключно на "традиційних духовних цінностях" і працювати в межах російського інформаційного простору. Ідею активно просувають публічні особи, наближені до кремлівського режиму, заявляючи, що західні ШІ-моделі нібито загрожують суспільству через "чужу ідеологію".