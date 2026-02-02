ChatGPT вредит обучению школьников: ученые обнародовали неожиданные результаты эксперимента

Искусственный интеллект все активнее вступает в жизнь школьников – от выполнения домашних заданий до подготовки к контрольным. Но действительно ли ChatGPT помогает лучше учиться? Ученые из Университета Пенсильвании решили проверить, как использование ИИ влияет на реальные знания учащихся – и результаты оказались тревожными. Об этом пишет издание Popular Science.

Как искусственный интеллект влияет на успеваемость школьников – исследование ученых

Такой эксперимент провели исследователи из Университета Пенсильвании (США), привлекая почти тысячу старшеклассников из Турции. Все участники посещали обычные уроки математики, но самостоятельно выполняли задания вне класса. Школьников разделили на три группы: одни учились без посторонней помощи, другие пользовались ChatGPT, а третьи – специальной версией ИИ, которая работала как "репетитор" и подсказывала.



В течение четырех учебных циклов учащиеся выполняли одинаковые задания. Результаты промежуточных тестов выглядели оптимистично: школьники с доступом к ChatGPT выполнили на 48% больше правильных задач, а те, кто пользовался "репетитором" на базе ИИ – на 127% больше.



Однако настоящий эффект проявился позже. Когда учеников перепроверили, уже без помощи искусственного интеллекта, ситуация кардинально изменилась. Школьники, ранее использовавшие ChatGPT, показали результаты на 17% хуже, чем те, кто учился самостоятельно. Более того, даже ученики с "умным репетитором" уступили группе без ИИ.

Исследователи пришли к выводу, что искусственный интеллект может превращаться в "костыли", через которые школьники не пытаются понять логику задач, а просто ищут готовый ответ. В результате не формируются навыки самостоятельного мышления и решения проблем.



Дополнительно ученые зафиксировали и технические проблемы: в 8% случаев ChatGPT ошибался в арифметических вычислениях, а пошаговое решение было неправильным в 42% ответов. Это еще больше подрывало качество обучения.



Опрос участников показал еще одну угрозу – ошибочную самоуверенность. Учащиеся, пользовавшиеся ИИ, были убеждены, что знают материал лучше, чем на самом деле.



Авторы работы отмечают: имитация педагога искусственным интеллектом может существенно препятствовать обучению, если использовать его бесконтрольно. Исследование было опубликовано в июле 2024 года на платформе SSRN и в настоящее время проходит научное рецензирование.



