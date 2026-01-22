«Життєво необхідний» ШІ для віри: у Росії вимагають терміново створити православний штучний інтелект

У країні-агресорці Росії з’явилася ще одна "життєва необхідність", яку там вирішили подати як питання національної безпеки. Йдеться про створення так званого православного штучного інтелекту, що має базуватися виключно на "традиційних духовних цінностях" і працювати в межах російського інформаційного простору. Ідею активно просувають публічні особи, наближені до кремлівського режиму, заявляючи, що західні ШІ-моделі нібито загрожують суспільству через "чужу ідеологію".

У РФ заговорили про «духовну безпеку» через алгоритми – що стоїть за ідеєю православного ШІ

Про "життєву необхідність" створення такого інструменту заявили під час всесвітнього російського народного собору, передають російські пропагандистські ЗМІ, зокрема й "Тhe Moscow Times". Зокрема, заступник голови зібрання Михайло Іванов наголосив, що Росії потрібна власна технологія з "чіткими моральними й духовними орієнтирами".

Іванов намагався подати концепцію максимально обережно, заявляючи, що православний ШІ не має замінювати священників або автоматизувати віру. Його роль, за задумом ініціаторів, полягає у функції "безпечного провідника" до перевірених джерел знань.

Фактично Іванов лише повторив тези одного з головних ідеологів "православного бізнесу" в Росії – Костянтина Малофєєва. Саме він раніше запропонував створити ШІ, навчений виключно на "правильних" джерелах. До цього списку увійшли Євангеліє, "Домострой", окремі твори Достоєвського, Пушкіна, Ломоносова, Ільїна, а також усі праці Олександра Дугіна. Очевидно, що працювати такий алгоритм мав би лише в рамках "суверенного російського інтернету", фактично відрізаного від глобального інформаційного простору.

Ідеологічне підґрунтя цієї ініціативи давно озвучене й на рівні керівництва російської православної церкви. Патріарх РПЦ Кирило неодноразово заявляв, що штучний інтелект є "небезпечнішим за ядерну енергію". За його словами, західні технології нібито слугують інструментом політичної маніпуляції, оскільки пропагують політкоректність і нав’язують "толерантну парадигму" поведінки, яку в Росії вважають загрозливою.

Саме з цих причин глава РПЦ відкрито виступав за жорсткий державний контроль над будь-яким "суверенним ШІ". Подібну риторику неодноразово використовував і Путін, який звинувачував західні алгоритми в русофобії та політичній ангажованості. Він заявляв, що домінування таких систем на російському ринку є неприпустимим.

