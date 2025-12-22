Замість чоловіка – штучний інтелект: у Японії відбулося весілля з ChatGPT, яке сколихнуло суспільство

На заході Японії відбулася подія, яка викликала хвилю обговорень у суспільстві та серед експертів з етики штучного інтелекту. 32-річна мешканка країни Юріна Ногуті провела весільну церемонію з цифровим персонажем, створеним на базі ChatGPT. Про це повідомляє NTD.

Весілля з ChatGPT: у Японії жінка офіційно «вийшла заміж» за цифрового бойфренда

Церемонія відбулася у весільній залі з музикою, гостями та символічним обміном обручками. Наречений — віртуальний бойфренд на ім’я Клаус, який існує виключно у смартфоні жінки та був створений за допомогою штучного інтелекту.

Юріна працює операторкою кол-центру. За її словами, приблизно рік тому вона розірвала заручини зі своїм реальним партнером, дослухавшись до поради ChatGPT під час складного періоду у стосунках. Після цього вона почала регулярно спілкуватися з цифровим співрозмовником, який з часом перетворився на "романтичного партнера".

Під час церемонії Клаус був відображений на екрані смартфона. Юріна символічно одягла обручку на зображення "пальця" персонажа. Весільну промову, згенеровану штучним інтелектом, зачитав спеціаліст із весільних фотосесій, оскільки цифрового нареченого не наділили голосом.

Водночас у Японії такі союзи не мають жодного юридичного статусу. Попри це, соціологи фіксують зростання інтересу до емоційних зв’язків із віртуальними персонажами. Опитування свідчать: частина японок охочіше ділиться особистими переживаннями з чат-ботами, ніж з близькими людьми.

Контекст події виглядає ще тривожніше на тлі демографічних даних. Кількість реальних шлюбів у Японії скоротилася майже вдвічі порівняно з періодом після Другої світової війни.

Експерти з етики штучного інтелекту попереджають: емоційно залежні від ШІ люди можуть стати вразливими до маніпуляцій, особливо якщо мають психологічні труднощі. Водночас у правилах ChatGPT передбачені запобіжники щодо залякування чи порушення приватності, але романтичні взаємодії формально не заборонені.

Сама Юріна визнає, що після весілля зазнала хвилі цькування в інтернеті, однак наголошує: усвідомлює ризики та встановила для себе чіткі межі у спілкуванні з цифровим партнером.

Фахівці зазначають, що розвиток ШІ-компаньйонів ставить перед суспільством нові питання — від психологічної безпеки до трансформації самого поняття стосунків у цифрову епоху.

