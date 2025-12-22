Вместо мужчины – искусственный интеллект: в Японии состоялась свадьба с ChatGPT, которая всколыхнула общество

На западе Японии произошло событие, вызвавшее волну обсуждений в обществе и среди экспертов по этике искусственного интеллекта. 32-летняя жительница страны Юрина Ногути провела свадебную церемонию с цифровым персонажем, созданным на базе ChatGPT. Об этом сообщает NTD.

Свадьба с ChatGPT: в Японии женщина официально «вышла замуж» за цифрового бойфренда

Церемония состоялась в свадебном зале с музыкой, гостями и символическим обменом кольцами. Жених – виртуальный бойфренд по имени Клаус , который существует исключительно в смартфоне женщины и создан с помощью искусственного интеллекта.

Юрина работает оператором колл-центра. По ее словам, примерно год назад она разорвала помолвку со своим реальным партнером , прислушавшись к совету ChatGPT во время сложного периода в отношениях. После этого она начала регулярно общаться с цифровым собеседником, который со временем превратился в романтического партнера.

Во время церемонии Клаус был запечатлен на экране смартфона. Юрина символически надела обручальное кольцо на изображение "пальца" персонажа. Свадебную речь, сгенерированную искусственным интеллектом, зачитал специалист по свадебным фотосессиям , поскольку цифрового жениха не наделили голосом.

В то же время в Японии такие союзы не имеют никакого юридического статуса . Несмотря на это, социологи фиксируют рост интереса к эмоциональным связям с виртуальными персонажами. Опросы говорят: часть японок охотнее делится личными переживаниями с чат-ботами, чем с близкими людьми .

Контекст произошедшего выглядит еще тревожнее на фоне демографических данных. Число реальных браков в Японии сократилось почти вдвое по сравнению с периодом после Второй мировой войны.

Эксперты по этике искусственного интеллекта предупреждают: эмоционально зависимые от ИИ люди могут оказаться уязвимыми к манипуляциям , особенно если испытывают психологические трудности. В то же время в правилах ChatGPT предусмотрены предохранители по запугиванию или нарушению конфиденциальности, но романтические взаимодействия формально не запрещены .

Сама Юрина признает, что после свадьбы испытала волны травли в интернете, однако отмечает: осознает риски и установила для себя четкие границы в общении с цифровым партнером .

Специалисты отмечают, что развитие ИИ-компаньонов задает перед обществом новые вопросы — от психологической безопасности до трансформации самого понятия отношений в цифровую эпоху.

