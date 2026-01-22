logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Жизненно необходимое» ИИ для веры: в России требуют срочно создать православный искусственный интеллект
commentss НОВОСТИ Все новости

«Жизненно необходимое» ИИ для веры: в России требуют срочно создать православный искусственный интеллект

Российские приближенные к режиму деятели утверждают, что западные модели ИИ несут «чужие ценности», а выход один – суверенный православный интеллект под контролем государства.

22 января 2026, 13:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В стране-агрессорке России появилась еще одна "жизненная необходимость", которую там решили представить как вопросы национальной безопасности. Речь идет о создании так называемого православного искусственного интеллекта, который должен базироваться исключительно на традиционных духовных ценностях и работать в рамках российского информационного пространства. Идею активно продвигают публичные лица, приближенные к кремлевскому режиму, заявляя, что западные ШИ-модели якобы угрожают обществу из-за "чужой идеологии".

«Жизненно необходимое» ИИ для веры: в России требуют срочно создать православный искусственный интеллект

В РФ заговорили о «духовной безопасности» из-за алгоритмов – что стоит за идеей православного ИИ

О "жизненной необходимости" создания такого инструмента заявили во время всемирного русского народного собора, передают российские пропагандистские СМИ, в том числе и The Moscow Times. В частности, заместитель председателя собрания Михаил Иванов подчеркнул, что России нужна собственная технология с "четкими нравственными и духовными ориентирами".

Иванов пытался представить концепцию максимально осторожно, заявляя, что православный ИИ не должен заменять священников или автоматизировать веру. Его роль, по плану инициаторов, состоит в функции "безопасного проводника" к проверенным источникам знаний.

Фактически Иванов лишь повторил тезисы одного из главных идеологов "православного бизнеса" в России – Константина Малофеева. Именно он ранее предложил создать ИИ, обученный исключительно на "правильных" источниках. В этот список вошли Евангелие, "Домострой", отдельные произведения Достоевского, Пушкина, Ломоносова, Ильина, а также все труды Александра Дугина. Очевидно, что работать такой алгоритм должен только в рамках "суверенного российского интернета", фактически отрезанного от глобального информационного пространства.

Идеологическая основа этой инициативы давно озвучена и на уровне руководства русской православной церкви. Патриарх РПЦ Кирилл неоднократно заявлял, что искусственный интеллект "опаснее ядерной энергии". По его словам, западные технологии якобы служат инструментом политической манипуляции, поскольку пропагандируют политкорректность и навязывают "толерантную парадигму" поведения, которое в России считают угрожающим.

Именно по этим причинам глава РПЦ открыто выступал за жесткий государственный контроль над каким-либо "суверенным ИИ". Подобную риторику неоднократно использовал и Путин, обвинявший западные алгоритмы в русофобии и политической ангажированности. Он заявлял, что доминирование таких систем на российском рынке недопустимо.

Читайте также в "Комментариях", что   в Японии состоялась свадьба с ChatGPT.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости