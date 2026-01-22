«Жизненно необходимое» ИИ для веры: в России требуют срочно создать православный искусственный интеллект

В стране-агрессорке России появилась еще одна "жизненная необходимость", которую там решили представить как вопросы национальной безопасности. Речь идет о создании так называемого православного искусственного интеллекта, который должен базироваться исключительно на традиционных духовных ценностях и работать в рамках российского информационного пространства. Идею активно продвигают публичные лица, приближенные к кремлевскому режиму, заявляя, что западные ШИ-модели якобы угрожают обществу из-за "чужой идеологии".

В РФ заговорили о «духовной безопасности» из-за алгоритмов – что стоит за идеей православного ИИ

О "жизненной необходимости" создания такого инструмента заявили во время всемирного русского народного собора, передают российские пропагандистские СМИ, в том числе и The Moscow Times. В частности, заместитель председателя собрания Михаил Иванов подчеркнул, что России нужна собственная технология с "четкими нравственными и духовными ориентирами".

Иванов пытался представить концепцию максимально осторожно, заявляя, что православный ИИ не должен заменять священников или автоматизировать веру. Его роль, по плану инициаторов, состоит в функции "безопасного проводника" к проверенным источникам знаний.

Фактически Иванов лишь повторил тезисы одного из главных идеологов "православного бизнеса" в России – Константина Малофеева. Именно он ранее предложил создать ИИ, обученный исключительно на "правильных" источниках. В этот список вошли Евангелие, "Домострой", отдельные произведения Достоевского, Пушкина, Ломоносова, Ильина, а также все труды Александра Дугина. Очевидно, что работать такой алгоритм должен только в рамках "суверенного российского интернета", фактически отрезанного от глобального информационного пространства.

Идеологическая основа этой инициативы давно озвучена и на уровне руководства русской православной церкви. Патриарх РПЦ Кирилл неоднократно заявлял, что искусственный интеллект "опаснее ядерной энергии". По его словам, западные технологии якобы служат инструментом политической манипуляции, поскольку пропагандируют политкорректность и навязывают "толерантную парадигму" поведения, которое в России считают угрожающим.

Именно по этим причинам глава РПЦ открыто выступал за жесткий государственный контроль над каким-либо "суверенным ИИ". Подобную риторику неоднократно использовал и Путин, обвинявший западные алгоритмы в русофобии и политической ангажированности. Он заявлял, что доминирование таких систем на российском рынке недопустимо.

Читайте также в "Комментариях", что в Японии состоялась свадьба с ChatGPT.