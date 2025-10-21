Археологи знайшли стародавній християнський хліб із зображенням Ісуса (ФОТО)

Археологи у Туреччині виявили унікальну знахідку з п’яти обгорілих хлібин віком понад 1300 років. На одному з них зображено Ісуса Христа, а на інших чотирьох — Мальтійські хрести. Вчені вважають, що це один із найдавніших відомих зразків християнського хліба для причастя.

Дослідники з археологічної експедиції у районі Топрактепе (сучасна Туреччина) натрапили на п’ять хлібин, збережених завдяки процесу карбонізації. Вогонь, який свого часу знищив поселення, "законсервував" ці хліби на століття, перетворивши їх на унікальні артефакти. Археологи датують знахідку 7-8 століттям нашої ери.

За словами місцевої влади, знайдені об’єкти є "одними з найкраще збережених прикладів ритуального хліба, коли-небудь виявлених в Анатолії". На одній з хлібин зображено Ісуса, який розсипає зерна під грецьким написом: "З нашою вдячністю Пресвятому Ісусу".

Цей образ дослідники пов’язують із біблійною притчею про сіяча, яка символізує поширення Слова Божого серед людей.

На інших чотирьох хлібинах помітні Мальтійські хрести — символ віри, мужності й жертовності, який використовувався у Візантії задовго до появи хрестоносців. Це підтверджує, що знайдений хліб мав безпосереднє релігійне призначення, ймовірно, для проведення обряду причастя.

"Ці 1300-річні хлібні вироби проливають нове світло на захопливий розділ раннього візантійського життя. Вони доводять, що благочестя виходило за рамки молитов та церемоній, матеріалізуючись у предметах, які мали духовне значення для найбазовішої людської потреби — хліба", — розповів один з членів групи розкопок.

Археологи припускають, що зображення Ісуса як сіяча могло мати особливе значення для місцевих жителів, які жили в аграрних регіонах Візантії. На їх думку, це було способом наблизити постать Христа до простих людей, як до того, хто розділяє їхній труд і повсякденне життя.

Команда планує провести хімічний і ботанічний аналіз зразків, щоб встановити склад тіста та використовувані зернові культури. Це допоможе краще зрозуміти, як саме виготовлявся ритуальний хліб у той час. Також дослідники сподіваються знайти залишки молитовного дому або церкви, звідки могли походити ці хлібини.

