Археологи обнаружили древний христианский хлеб с изображением Иисуса (ФОТО)

Археологи в Турции обнаружили уникальную находку из пяти обгоревших хлебов старше 1300 лет. На одном из них изображен Иисус Христос, а на остальных четырех — Мальтийские кресты. Ученые считают, что это один из самых древних известных образцов христианского хлеба для причастия.

Исследователи по археологической экспедиции в районе Топрактепе (современная Турция) наткнулись на пять хлебов, сохраненных благодаря процессу карбонизации. Огонь, в свое время уничтоживший поселение, "законсервировал" эти хлебы на века, превратив их в уникальные артефакты. Археологи датируют находку 7-8 веком нашей эпохи.

По словам местных властей, найденные объекты являются "одними из лучше всего сохранившихся примеров ритуального хлеба, когда-либо обнаруженных в Анатолии". На одном из хлебов изображен Иисус, который рассыпает зерна под греческой надписью: "С нашей благодарностью Пресвятому Иисусу".

Этот образ исследователи связывают с библейской притчей о сеятеле, которая символизирует распространение Слова Божьего среди людей.

На других четырех хлебах видны Мальтийские кресты – символ веры, мужества и жертвенности, который использовался в Византии задолго до появления крестоносцев. Это подтверждает, что обретенный хлеб имел непосредственное религиозное предназначение, вероятно, для проведения обряда причастия.

"Эти 1300-летние хлебные изделия проливают новый свет на увлекательный раздел ранней византийской жизни. Они доказывают, что благочестие выходило за рамки молитв и церемоний, материализуясь в предметах, которые имели духовное значение для самой человеческой потребности — хлеба", — рассказал один из членов группы раскопок.

Археологи предполагают, что изображение Иисуса как сеятеля могло иметь особое значение для местных жителей, живших в аграрных регионах Византии. По их мнению, это было способом приблизить фигуру Христа к простым людям, как к разделяющему их труд и повседневную жизнь.

Команда планирует провести химический и ботанический анализ образцов, чтобы установить состав теста и зерновые культуры. Это поможет лучше понять, как именно производился ритуальный хлеб в то время. Также исследователи надеются найти остатки молитвенного дома или церкви, откуда могли происходить эти хлеба.

