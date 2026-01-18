logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Археологи відкрили запечатану на 40 000 років печеру: що вони знайшли
commentss НОВИНИ Всі новини

Археологи відкрили запечатану на 40 000 років печеру: що вони знайшли

Археологи на Гібралтарі знайшли печерну камеру, яка була закрита 40 тисяч років. Відкриття, яке змінює історію неандертальців

18 січня 2026, 07:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На узбережжі Середземного моря археологи зробили відкриття, яке може переписати давню історію людства, зокрема неандертальців. У печерному комплексі Горхема на Гібралтарській скелі вчені знайшли приховану камеру, яка була повністю запечатана осадовими породами щонайменше 40 тисяч років.

Археологи відкрили запечатану на 40 000 років печеру: що вони знайшли

Археологи на Гібралтарі відкрили запечатану печеру. Фото з відкритих джерел

Комплекс із чотирьох печер під назвами Горхема, Вангард, Гієни та Беннета був відомий археологам понад століття. Проте лише під час нещодавніх досліджень у печері Вангард науковці з Гібралтарського національного музею виявили вузький прохід, який вів до камери глибиною близько 13 метрів. Усередині збереглися рештки рисі, гієни та грифа, а також панцир великого морського молюска. Ці знахідки навряд чи могли потрапити туди природним шляхом.

На думку вчених, ці артефакти доповнюють уже відомі докази того, що неандертальці активно використовували прибережні ресурси, адже у печерах роками знаходили мушлі мідій, кістки риб, тюленів і дельфінів зі слідами обробки. Крім того, на стінах збереглися гравіювання з перехресним штрихуванням, які деякі дослідники вважають ранніми проявами символічного мистецтва.

Однак найбільш сенсаційною залишається кінцева дата проживання неандертальців у регіоні у межах до 33–24 тисяч років тому. Якщо ці дані підтвердяться, Гібралтар може виявитися місцем, де мешкали одні з останніх представників цього виду. Наразі вважається, що неандертальці вимерли близько 40 000 років тому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені стверджують, що неандертальці ніколи "не вимирали" з однієї несподіваної причини.

Також "Коментарі" писали, що вчені показали, який вигляд мала б ідеальна людина з погляду науки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.iflscience.com/archaeologists-opened-a-cave-chamber-sealed-for-40000-years-revealing-the-lives-of-the-worlds-last-neanderthals-82156
Теги:

Новини

Всі новини