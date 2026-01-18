Археологи відкрили запечатану на 40 000 років печеру: що вони знайшли

На узбережжі Середземного моря археологи зробили відкриття, яке може переписати давню історію людства, зокрема неандертальців. У печерному комплексі Горхема на Гібралтарській скелі вчені знайшли приховану камеру, яка була повністю запечатана осадовими породами щонайменше 40 тисяч років.

Археологи на Гібралтарі відкрили запечатану печеру. Фото з відкритих джерел

Комплекс із чотирьох печер під назвами Горхема, Вангард, Гієни та Беннета був відомий археологам понад століття. Проте лише під час нещодавніх досліджень у печері Вангард науковці з Гібралтарського національного музею виявили вузький прохід, який вів до камери глибиною близько 13 метрів. Усередині збереглися рештки рисі, гієни та грифа, а також панцир великого морського молюска. Ці знахідки навряд чи могли потрапити туди природним шляхом.

На думку вчених, ці артефакти доповнюють уже відомі докази того, що неандертальці активно використовували прибережні ресурси, адже у печерах роками знаходили мушлі мідій, кістки риб, тюленів і дельфінів зі слідами обробки. Крім того, на стінах збереглися гравіювання з перехресним штрихуванням, які деякі дослідники вважають ранніми проявами символічного мистецтва.

Однак найбільш сенсаційною залишається кінцева дата проживання неандертальців у регіоні у межах до 33–24 тисяч років тому. Якщо ці дані підтвердяться, Гібралтар може виявитися місцем, де мешкали одні з останніх представників цього виду. Наразі вважається, що неандертальці вимерли близько 40 000 років тому.

