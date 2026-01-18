Археологи открыли запечатанную на 40 000 лет пещеру: что они нашли

На побережье Средиземного моря археологи совершили открытие, которое может переписать давнюю историю человечества, в том числе неандертальцев. В пещерном комплексе Горхема на Гибралтарской скале ученые обнаружили скрытую камеру, полностью запечатанную осадочными породами не менее 40 тысяч лет.

Археологи на Гибралтаре открыли запечатанную пещеру. Фото из открытых источников

Комплекс из четырех пещер под названиями Горхема, Вангарда, Гиены и Беннета был известен археологам более века. Однако только во время недавних исследований в пещере Вангард ученые из Гибралтарского национального музея обнаружили узкий проход, ведущий в камеру глубиной около 13 метров. Внутри сохранились останки рыси, гиены и грифа, а также панцирь большого морского моллюска. Эти находки вряд ли могли попасть туда по естественному пути.

По мнению ученых, эти артефакты дополняют уже известные доказательства, что неандертальцы активно использовали прибрежные ресурсы, ведь в пещерах годами находили раковины мидий, кости рыб, тюленей и дельфинов со следами обработки. Кроме того, на стенах сохранились гравировки с перекрестной штриховкой, которые некоторые исследователи считают ранними проявлениями символического искусства.

Однако наиболее сенсационной остается конечная дата проживания неандертальцев в регионе в пределах 33-24 тысяч лет назад. Если эти данные подтвердятся, Гибралтар может оказаться местом, где жили одни из последних представителей этого вида. Пока считается, что неандертальцы вымерли около 40 000 лет назад.

