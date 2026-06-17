ЗМІ: Під час служби в армії Шабунін отримував сотні тисяч за консультаційні послуги

Засновники Центру протидії корупції Віталій Шабунін щомісяця отримував до 200 тисяч гривень як ФОП від ЦПК та Благодійної організації “100% життя”.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Про це активіст повідомив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану, пише видання “Українські національні новини”.

“Я отримував кошти як підприємець – на ФОП. Консультаційні послуги. Це достатньо великі кошти. 100–200 тисяч гривень на місяць — як коли”, — повідомив Шабунін.

За його словами, кошти він отримував від ЦПК, де він є співкерівником і співзасновником, а також від однієї з найбільших благодійних організацій “100% життя”, як зазначають журналісти. Останню, за даними видання, очолює Дмитро Шерембей, який також є членом правління ЦПК.

Керівниця служби секретаря Ради національної безпеки і оборони України Діана Давітян, коментуючи виступ Шабуніна на засіданні ТСК, наголосила, що він з перших днів Умєрова на посаді міністра оборони пропонував свою партнерку Дарію Каленюк як заступницю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шабунін не виконував жодних обов’язків військової служби, однак щомісяця міг отримувати гроші від ЗСУ.

Зазначалося, що лише за час “служби” в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть “бойових”. До провадження щодо Шабуніна долучені матеріали стосовно можливого ухилення від військової служби члена правління Центру протидії корупції Дмитра Шерембея, який разом з Шабуніним міг фіктивно рахуватися в 207 окремому батальйоні ТрО.

А нещодавно Шабунін “списався” з військової служби через погіршення здоровʼя.



