Стріляє у "десятку" та водить авто, але списався з армії по зору: ЗМІ про подвійні стандарти Шабуніна

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін списався з армії через поганий зір, однак при цьому, як він сам заявляє, дуже мітко стріляє та продовжує водити авто.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Видання “Українські новини” з посиланням на інформацію руху “Чесна мобілізація” зазначає, що це може свідчити про подвійні стандарти активіста, коли він, на відміну від тисяч інших військовослужбовців, ймовірно задіює зв'язки та кошти, щоб обійти закон та демобілізуватися.

“Всім, хто хоче “отпєтлять”, тобто списатися з армії, Шабунін рекомендує оплатити гарного адвоката, бо система недосконала. Шабунін списався через поганий зір, але при цьому відмінно стріляє, зі 100 метрів вибиває 10 з 10, тільки боковим зором погано бачить. Машину він продовжує водити, бо “треба дітей возить”. Тобто, йому не шкода ані інших людей, ані навіть власних дітей, які можуть потрапити у ДТП через його начебто “поганий зір”. Або із зором не все так погано, як намагається переконати нас активіст”, — цитує видання заяву активістів руху “Чесна мобілізація”.

Крім того, як зазначає видання, Шабунін збирається повернути позашляховик Nissan Pathfinder, який призначався військовим, благодійному фонду, бо він зламався.

“Позашляховик, який він взяв у волонтерів і на якому їздив по ресторанах, зламався — там понад 2 місяці не працює мотор. Тому він відігнав авто під Київ, а тепер віддасть назад благодійному фонду. Хай ремонтують за донати українців. А те, що він “служив”, можуть підтвердити командири. Ті самі, які виписували йому відрядження у Київ, а тепер отримали за це підозри від ДБР”, — йдеться в повідомленні руху.

Зазначається, що в ЗСУ є багато посад, які не потребують ідеального зору, але Шабуніну вдалося списатися, в той час, як тисячі важкопоранених військових не можуть цього зробити роками.

“Поки тисячі військових не можуть списатися, навіть з важкими пораненнями, Шабунін, який стріляє в “десятку” зі ста метрів та возить на авто власних дітей, різко стає непридатним через “поганий зір”. При цьому у війську є достатньо посад, які не вимагають “орлиного зору” — від діловодства до господарських функцій. Але історія Шабуніна це чіткий приклад подвійних стандартів: для одних — фронт і роки боротьби за законне списання, для нього — дорогий адвокат ЦПК, лампові інтерв'ю друзям-ухилянтам і повернення в затишні ресторани Києва. Тож коли Шабунін і Ніколов (журналіст Юрій Ніколов, який провів інтерв’ю з Шабуніним, — ред.) наступного разу говоритимуть про законність, відповідальність і чесність, їм варто почати не з чергових викриттів, а з власної біографії”, — зазначає ЗМІ.

Видання нагадало, що Державне бюро розслідувань вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну. Йому інкримінують шахрайство та ухилення від мобілізації. Як зазначають в ДБР, замість військової служби активіст ймовірно проводив час на власний розсуд у Києві, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. Водночас він продовжував отримувати грошове забезпечення, таким чином заволодівши понад 224 тис. грн державних коштів. Згодом він списався з війська за станом здоров'я. Журналісти зазначали, що списання з армії Шабуніна дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів.



