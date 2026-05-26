Стреляет в "десятку" и водит авто, но списался из армии по зрению: СМИ о двойных стандартах Шабунина

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин списался из армии из-за плохого зрения, однако при этом, как он сам заявляет, очень метко стреляет и продолжает водить авто.

Издание "Українські новини" со ссылкой на информацию движения "Честная мобилизация" отмечает, что это может свидетельствовать о двойных стандартах активиста, когда он, в отличие от тысяч других военнослужащих, вероятно задействует связи и средства, чтобы обойти закон и демобилизоваться.

"Всем, кто хочет "отпетят", то есть списаться из армии, Шабунин рекомендует оплатить хорошего адвоката, потому что система несовершенна. Шабунин списался из-за плохого зрения, но при этом отлично стреляет, со 100 метров выбивает 10 из 10, только боковым зрением плохо видит. Машину он продолжает водить, потому что "надо детей возить". То есть, ему не жалко ни других людей, ни даже собственных детей, которые могут попасть в ДТП из-за его вроде бы "плохого зрения". Или со зрением не все так плохо, как пытается убедить нас активист", — цитирует издание заявление активистов движения "Честная мобилизация".

Кроме того, как отмечает издание, Шабунин собирается вернуть внедорожник Nissan Pathfinder, назначавшийся военным, благотворительному фонду, потому что он сломался.

"Внедорожник, который он взял у волонтеров и на котором ездил по ресторанам, сломался — там больше 2 месяцев не работает мотор. Поэтому он отогнал авто под Киев, а теперь отдаст обратно благотворительному фонду. Пусть ремонтируют за донаты украинцев. А то, что он "служил", могут подтвердить командиры. Те же, которые выписывали ему командировку в Киев, а теперь получили за это подозрения от ГБР”, — говорится в сообщении движения.

Отмечается, что в ВСУ есть много должностей, не требующих идеального зрения, но Шабунину удалось списаться, в то время как тысячи тяжелораненых военных не могут этого сделать годами.

"Пока тысячи военных не могут списаться, даже с тяжелыми ранениями, Шабунин, который стреляет в "десятку" со ста метров и возит на авто собственных детей, резко становится непригодным из-за "плохого зрения". При этом в армии есть достаточно должностей, не требующих "орлиного зрения" — от делопроизводства до хозяйственных функций. Но история Шабунина это четкий пример двойных стандартов: для одних – фронт и годы борьбы за законное списание, для него – дорогой адвокат ЦПК, ламповые интервью друзьям-уклонистам и возвращение в уютные рестораны Киева. Поэтому, когда Шабунин и Николов (журналист Юрий Николов, который провел интервью с Шабуниным, — ред.) в следующий раз будут говорить о законности, ответственности и честности, им следует начать не с очередных разоблачений, а с собственной биографии”, — отмечает СМИ.

Издание напомнило, что Государственное бюро расследований вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Ему инкриминируют мошенничество и уклонение от мобилизации. Как отмечают в ГБР, вместо военной службы активист, вероятно, проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тыс. грн государственных средств. Впоследствии он списался из войска по состоянию здоровья. Журналисты отмечали, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклонистов.



