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СМИ: Во время службы в армии Шабунин получал сотни тысяч за консультационные услуги

Глава ЦПК Шабунин подтвердил, что получал средства как предприниматель во время службы в армии

17 июня 2026, 12:50
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Кречмаровская Наталия

Учредители Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ежемесячно получал до 200 тысяч гривен как ФЛП от ЦПК и Благотворительной организации "100% жизни".

СМИ: Во время службы в армии Шабунин получал сотни тысяч за консультационные услуги

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Об этом активист сообщил на заседании Временной следственной комиссии ВР по расследованию возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения, пишет издание "Украинские национальные новости".

"Я получал средства как предприниматель — на ФЛП. Консультационные услуги. Это достаточно большие средства. 100-200 тысяч гривен в месяц — как когда", — сообщил Шабунин.

По его словам, средства он получал от ЦПК, где он является соруководителем и соучредителем, а также от одной из крупнейших благотворительных организаций "100% жизни", отмечают журналисты. Последнюю, по данным издания, возглавляет Дмитрий Шерембей, также являющийся членом правления ЦПК.

Руководитель службы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян, комментируя выступление Шабунина на заседании ВСК, отметила, что он с первых дней Умерова в должности министра обороны предлагал своего партнера Дарию Каленюк в качестве заместителя.

Ранее СМИ сообщали, что Шабунин не выполнял никаких обязанностей военной службы, однако ежемесячно мог получать деньги от ВСУ.

Отмечалось, что только за время "службы" в 207 отдельном батальоне ТРО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых". К производству Шабунина приобщены материалы относительно возможного уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Дмитрия Шерембея, который вместе с Шабуниным мог фиктивно числиться в 207 отдельном батальоне ТрО.

А недавно Шабунин "списался" с военной службы из-за ухудшения здоровья.




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