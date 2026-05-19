“Активіст” Шабунін, який ймовірно ухилявся від служби в армії, “списався” з лав ЗСУ

Антикорупціонер Шабунін “списався” з армії через хворобу

19 травня 2026, 18:19
Кречмаровская Наталия

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін кілька днів тому звільнився з лав ЗСУ. Причиною “списання” погіршення зору.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Однак, як пише видання “Українські новини”, до служби антикорупціонера виникли вагомі питання. 

“Мою службу завершено. Наказ про звільнення було підписано кілька днів тому. Я вже вдома. Побуду з родиною, стабілізую хворобу зору і повністю повернуся до активностей ЦПК”, — так розповів про свої плани Шабунін, пише видання. 

ЗМІ зазначає, що за словами активіста, він провів понад чотири роки в Силах Оборони.

При цьому журналісти зазначають, що голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін ймовірно не виконував жодних обов’язків військової служби, при цьому щомісяця отримував гроші від ЗСУ. 

“У грудні 2025 року виповнилось 2 роки кримінальній справі за фактом ухилення солдата 207 окремого батальйону ТрО від військової служби”, — зазначає видання. 

За даними видання, лише за час такої “служби” в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть “бойових”. 

“До провадження щодо Шабуніна долучені матеріали стосовно ухилення від військової служби члена правління Центру протидії корупції Шерембея, який разом з Шабуніним можливо фіктивно рахувався в 207 окремому батальйоні ТрО”, — пише ЗМІ. 

Журналісти повідомляють, що у Третьому слідчому відділі ТУ ДБР у м. Києві продовжується досудове розслідування в інших епізодах цього кримінального провадження за фактом можливого: 

  • привласнення Шабуніним автомобіля, ввезеного в Україну для потреб ЗСУ без сплати митних платежів;

  • незаконного отримання Шабуніним звання “молодший сержант” на підставі фальшивої довідки про безпосередню участь у бойових діях; 

  • незаконного нарахування Шабуніну “бойових” виплат;

  • самовільного залишення Шабуніним місця служби тощо.

Видання також зазначає, що за словами Шабуніна, він у 9 класі  не пройшов медичну комісію у військкоматі — не пропустив дерматолог через родимки на тілі, у зв’язку з чим йому була видана довідка про непридатність до військової служби за станом здоров’я.




