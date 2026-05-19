"Активист" Шабунин, который вероятно уклонялся от службы в армии, "списался" из рядов ВСУ

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин несколько дней назад уволился из рядов ВСУ. Причиной "списания" ухудшение зрения.

Однако, как пишет издание "Украинские новости", к службе антикоррупционера возникли веские вопросы.

"Моя служба завершена. Приказ об увольнении был подписан несколько дней назад. Я уже дома. Побуду с семьей, стабилизирующую болезнь зрения и полностью вернусь к активностям ГПК", — так рассказал о своих планах Шабунин, пишет издание.

СМИ отмечает, что, по словам активиста, он провел более четырех лет в Силах Обороны.

При этом журналисты отмечают, что глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, вероятно, не выполнял никаких обязанностей военной службы, при этом ежемесячно получал деньги от ВСУ.

"В декабре 2025 года исполнилось 2 года уголовному делу по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТРО от военной службы", — отмечает издание.

По данным издания, только за время такой "службы" в 207 отдельном батальоне ТРО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".

"К производству Шабунина приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным вероятно фиктивно считался в 207 отдельном батальоне ТрО", — пишет СМИ.

Журналисты сообщают, что в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в Киеве продолжается досудебное расследование в других эпизодах этого уголовного производства по факту возможного:

присвоение Шабуниным автомобиля, ввезенного в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей;

незаконного получения Шабуниным звание "младший сержант" на основании фальшивой справки о непосредственном участии в боевых действиях;

незаконного начисления Шабунина "боевых" выплат;

самовольного оставления Шабуниным места службы и т.д.

Издание также отмечает, что, по словам Шабунина, он в 9 классе не прошел медицинскую комиссию в военкомате — не пропустил дерматолог из-за родинки на теле, в связи с чем ему была выдана справка о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.



