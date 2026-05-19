"Активист" Шабунин, который вероятно уклонялся от службы в армии, "списался" из рядов ВСУ

Кречмаровская Наталия
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин несколько дней назад уволился из рядов ВСУ. Причиной "списания" ухудшение зрения.
Однако, как пишет издание "Украинские новости", к службе антикоррупционера возникли веские вопросы.
СМИ отмечает, что, по словам активиста, он провел более четырех лет в Силах Обороны.
При этом журналисты отмечают, что глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, вероятно, не выполнял никаких обязанностей военной службы, при этом ежемесячно получал деньги от ВСУ.
По данным издания, только за время такой "службы" в 207 отдельном батальоне ТРО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".
Журналисты сообщают, что в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в Киеве продолжается досудебное расследование в других эпизодах этого уголовного производства по факту возможного:
присвоение Шабуниным автомобиля, ввезенного в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей;
незаконного получения Шабуниным звание "младший сержант" на основании фальшивой справки о непосредственном участии в боевых действиях;
незаконного начисления Шабунина "боевых" выплат;
самовольного оставления Шабуниным места службы и т.д.
Издание также отмечает, что, по словам Шабунина, он в 9 классе не прошел медицинскую комиссию в военкомате — не пропустил дерматолог из-за родинки на теле, в связи с чем ему была выдана справка о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.