Учасників стрілянини в Києві перевірятимуть на мову: чому ГУР та СБУ конфліктували «недержавною»

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Недилько Ксения
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розпочала офіційну перевірку щодо використання російської мови представниками українських спецслужб під час нещодавнього збройного інциденту в столиці. Про направлення відповідних вимог до керівництва Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони омбудсменка повідомила у відповідь на інформаційний запит агенції "Українські Новини". Нагадаємо, йдеться про резонансну подію, що відбулася 2 вересня 2026 року на лівому березі Києва.
Олена Івановська. Фото з відкритих джерел
Підставою для реакції уповноваженої стали численні відеозаписи конфлікту, які потрапили у соціальні мережі. На цих кадрах чітко чути, що оперативники обох відомств під час з'ясування стосунків та стрілянини розмовляють між собою російською, що є порушенням норм закону про державну мову для службових осіб при виконанні обов'язків. Окрім пояснень, омбудсменка вимагає від силових структур розкрити особи учасників інциденту.
Офіційне розслідування самого факту сутички та застосування зброї наразі здійснює Державне бюро розслідувань, а мовний трек став додатковим фактором гучного суспільного обговорення навколо цієї справи.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Олексій Кучеренко з іронією та обуренням відреагував на спроби уповноваженого із захисту державної мови контролювати спілкування мешканців у внутрішніх чатах ОСББ. Парламентар вважає таку ініціативу абсурдною, особливо на тлі куди серйозніших викликів та подій, які зараз відбуваються всередині силових і антикорупційних структур країни.