Учасників стрілянини в Києві перевірятимуть на мову: чому ГУР та СБУ конфліктували «недержавною»

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розпочала офіційну перевірку щодо використання російської мови представниками українських спецслужб під час нещодавнього збройного інциденту в столиці. Про направлення відповідних вимог до керівництва Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони омбудсменка повідомила у відповідь на інформаційний запит агенції "Українські Новини". Нагадаємо, йдеться про резонансну подію, що відбулася 2 вересня 2026 року на лівому березі Києва.

Олена Івановська. Фото з відкритих джерел

"З метою з’ясування обставин та прийняття виваженого рішення щодо заходів реагування я звернулася до Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України з вимогою надати пояснення щодо дій їхніх працівників, — заявила Олена Івановська. — Які 2 вересня 2026 року за адресою: м. Київ, вул. Шумського (Березняки), під час виконання службових обов’язків застосовували недержавну мову".

Підставою для реакції уповноваженої стали численні відеозаписи конфлікту, які потрапили у соціальні мережі. На цих кадрах чітко чути, що оперативники обох відомств під час з'ясування стосунків та стрілянини розмовляють між собою російською, що є порушенням норм закону про державну мову для службових осіб при виконанні обов'язків. Окрім пояснень, омбудсменка вимагає від силових структур розкрити особи учасників інциденту.

"А також надати їхні ідентифікуючі відомості, — додала Олена Івановська, окреслюючи подальші правові кроки свого офісу. — За результатами опрацювання отриманої інформації та матеріалів нею буде ухвалено рішення щодо заходів реагування, передбачених законом".

Офіційне розслідування самого факту сутички та застосування зброї наразі здійснює Державне бюро розслідувань, а мовний трек став додатковим фактором гучного суспільного обговорення навколо цієї справи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Олексій Кучеренко з іронією та обуренням відреагував на спроби уповноваженого із захисту державної мови контролювати спілкування мешканців у внутрішніх чатах ОСББ. Парламентар вважає таку ініціативу абсурдною, особливо на тлі куди серйозніших викликів та подій, які зараз відбуваються всередині силових і антикорупційних структур країни.