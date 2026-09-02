Стрілянина та обшуки у Києві: Буданов прокоментував збройний напад на силовиків

У Дніпровському районі Києва правоохоронці заблокували вулицю Юрія Шумського, де відбулися збройні сутички за участю представників спецслужб. Події розгорталися під час невідкладних слідчих дій СБУ у справі про підготовку фсб рф замаху на російського опозиціонера. Ситуацію вдалося врегулювати лише після втручання Державного бюро розслідувань та командування спецпідрозділу "Альфа", а в Офісі Генпрокурора вже відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на життя силовиків.

Надзвичайна подія у Києві. Фото: соцмережі

Ранкові обмеження руху на одній із вулиць лівобережної частини столиці стали наслідком гострого конфлікту між представниками різних силових відомств. Як з'ясувалося, звичайна процесуальна дія перетворилася на бойове зіткнення.

"У межах досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого фсб рф, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів", — повідомили в СБУ, коментуючи причини своєї появи на об'єкті.

Проте під час роботи оперативники натрапили на запеклу протидію.

"При обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ", — зазначають у відомстві, додаючи, що невідомі "намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців".

Для стабілізації ситуації Службі безпеки довелося викликати силове підкріплення.

"Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ ЦСО „Альфа“ СБУ", — пояснили у пресслужбі. Там також підтвердили, що "під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю".

Як наслідок, "у результаті події є поранені серед осіб, які чинили спротив", а самих нападників оперативно знешкодили та затримали.

За даними журналістських джерел, госпіталізувати довелося трьох осіб.

"Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України", — констатували в СБУ, уточнивши, що у чоловіків вилучили як документи, так і наявну зброю.

Медіа з посиланням на власні інсайди уточнили, що йдеться про представників Головного управління розвідки.

Розрядити критичну обстановку на Березняках вдалося лише після прибуття на місце інциденту представників ДБР та очільника "Альфи".

в "Українській правді". "Сторони домовились розрядити зброю, щоб змогли розпочатись слідчі дії", — повідомили

Наразі проїзд вулицею все ще обмежений поліцейськими стрічками, а на місці тривають експертні роботи.

Крім того, очільник Офісу Президента України Кирило Буданов для видання "РБК-Україна" прокоментував цю подію:

"Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази".