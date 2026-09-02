Стрілянина та обшуки у Києві: Буданов прокоментував збройний напад на силовиків

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Недилько Ксения
У Дніпровському районі Києва правоохоронці заблокували вулицю Юрія Шумського, де відбулися збройні сутички за участю представників спецслужб. Події розгорталися під час невідкладних слідчих дій СБУ у справі про підготовку фсб рф замаху на російського опозиціонера. Ситуацію вдалося врегулювати лише після втручання Державного бюро розслідувань та командування спецпідрозділу "Альфа", а в Офісі Генпрокурора вже відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на життя силовиків.
Надзвичайна подія у Києві. Фото: соцмережі
Ранкові обмеження руху на одній із вулиць лівобережної частини столиці стали наслідком гострого конфлікту між представниками різних силових відомств. Як з'ясувалося, звичайна процесуальна дія перетворилася на бойове зіткнення.
Проте під час роботи оперативники натрапили на запеклу протидію.
Для стабілізації ситуації Службі безпеки довелося викликати силове підкріплення.
Як наслідок, "у результаті події є поранені серед осіб, які чинили спротив", а самих нападників оперативно знешкодили та затримали.
За даними журналістських джерел, госпіталізувати довелося трьох осіб.
Медіа з посиланням на власні інсайди уточнили, що йдеться про представників Головного управління розвідки.
Розрядити критичну обстановку на Березняках вдалося лише після прибуття на місце інциденту представників ДБР та очільника "Альфи".
Наразі проїзд вулицею все ще обмежений поліцейськими стрічками, а на місці тривають експертні роботи.
Крім того,
очільник Офісу Президента України Кирило Буданов для видання "РБК-Україна"
прокоментував цю подію: