Стрельба и обыски в Киеве: Буданов прокомментировал вооруженное нападение на силовиков

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Недилько Ксения
В Днепровском районе Киева правоохранители заблокировали улицу Юрия Шумского, где произошли вооруженные столкновения с участием представителей спецслужб. События разворачивались во время неотложных следственных действий СБУ по делу о подготовке ФСБ РФ покушения на российского оппозиционера. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства Государственного бюро расследований и командования спецподразделения "Альфа", а в Офисе Генпрокурора уже открыли уголовное производство по факту покушения на жизнь силовиков.
Чрезвычайное происшествие в Киеве. Фото: соцсети
Утренние ограничения движения на одной из улиц левобережной части столицы стали следствием острого конфликта между представителями разных силовых ведомств. Как выяснилось, обычное процессуальное действие превратилось в боевое столкновение.
Однако во время работы оперативники натолкнулись на ожесточенное противодействие.
Для стабилизации ситуации Службе безопасности пришлось вызвать силовое подкрепление.
Как следствие, "в результате происшествия ранены среди лиц, которые сопротивлялись", а самих нападавших оперативно обезвредили и задержали.
По данным журналистских источников, госпитализировать пришлось троих человек.
Медиа со ссылкой на собственные инсайды уточнили, что речь идет о представителях Главного управления разведки.
Разрядить критическую обстановку на Березняках удалось только по прибытии на место инцидента представителей ГБР и главы "Альфы".
Проезд по улице все еще ограничен полицейскими лентами, а на месте продолжаются экспертные работы.
Кроме того, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов для издания "РБК-Украина" прокомментировал это событие: