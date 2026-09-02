Стрельба и обыски в Киеве: Буданов прокомментировал вооруженное нападение на силовиков

В Днепровском районе Киева правоохранители заблокировали улицу Юрия Шумского, где произошли вооруженные столкновения с участием представителей спецслужб. События разворачивались во время неотложных следственных действий СБУ по делу о подготовке ФСБ РФ покушения на российского оппозиционера. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства Государственного бюро расследований и командования спецподразделения "Альфа", а в Офисе Генпрокурора уже открыли уголовное производство по факту покушения на жизнь силовиков.

Чрезвычайное происшествие в Киеве. Фото: соцсети

Утренние ограничения движения на одной из улиц левобережной части столицы стали следствием острого конфликта между представителями разных силовых ведомств. Как выяснилось, обычное процессуальное действие превратилось в боевое столкновение.

"В рамках досудебного расследования по террористическому акту, организованному ФСБ РФ, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств", — сообщили в СБУ, комментируя причины своего появления на объекте.

Однако во время работы оперативники натолкнулись на ожесточенное противодействие.

"При обыске по одному адресу группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ", — отмечают в ведомстве, добавляя, что неизвестные "пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей".

Для стабилизации ситуации Службе безопасности пришлось вызвать силовое подкрепление.

"Для прекращения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение ЦСО „Альфа“ СБУ", — объяснили в пресс-службе. Там также подтвердили, что "при прекращении вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие".

Как следствие, "в результате происшествия ранены среди лиц, которые сопротивлялись", а самих нападавших оперативно обезвредили и задержали.

По данным журналистских источников, госпитализировать пришлось троих человек.

"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные принадлежат одному из подразделений Сил обороны Украины", — констатировали в СБУ, уточнив, что у мужчин изъяли как документы, так и имеющееся оружие.

Медиа со ссылкой на собственные инсайды уточнили, что речь идет о представителях Главного управления разведки.

Разрядить критическую обстановку на Березняках удалось только по прибытии на место инцидента представителей ГБР и главы "Альфы".

в "Украинской правде" . "Стороны договорились разрядить оружие, чтобы смогли начаться следственные действия", — сообщили

Проезд по улице все еще ограничен полицейскими лентами, а на месте продолжаются экспертные работы.

Кроме того, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов для издания "РБК-Украина" прокомментировал это событие:



"Ситуацией уже занимается ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы".