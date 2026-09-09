Участников стрельбы в Киеве будут проверять на язык: почему ГУР и СБУ конфликтовали на «негосударственном»

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская начала официальную проверку использования русского языка представителями украинских спецслужб во время недавнего вооруженного инцидента в столице. О направлении соответствующих требований к руководству Службы безопасности Украины и Главному управлению разведки Минобороны омбудсменка сообщила в ответ на информационный запрос агентства "Українські Новини". Напомним, речь идет о резонансном событии, состоявшемся 2 сентября 2026 года на левом берегу Киева.

Елена Ивановская. Фото из открытых источников

"В целях выяснения обстоятельств и принятия взвешенного решения о мерах реагирования я обратилась в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины с требованием предоставить объяснения по поводу действий их работников, — заявила Елена Ивановская. — Которые 2 сентября 2026 по адресу: г. Киев, ул. Шумского (Березняки), при исполнении служебных обязанностей применяли негосударственный язык".

Основанием для реакции уполномоченной стали многочисленные видеозаписи конфликта, попавшие в социальные сети. На этих кадрах четко слышно, что оперативники обоих ведомств при выяснении отношений и стрельбы разговаривают между собой на русском, что является нарушением норм закона о государственном языке для должностных лиц при исполнении обязанностей. Кроме объяснений, омбудсменка требует от силовых структур раскрыть личности участников инцидента.

"А также предоставить их идентифицирующие сведения, – добавила Елена Ивановская, очерчивая дальнейшие правовые шаги своего офиса. — По результатам обработки полученной информации и материалов ею будет принято решение о мерах реагирования, предусмотренных законом".

Официальное расследование самого факта столкновения и применения оружия осуществляется Государственным бюро расследований, а языковой трек стал дополнительным фактором громкого общественного обсуждения вокруг этого дела.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Алексей Кучеренко с иронией и возмущением отреагировал на попытки уполномоченного по защите государственного языка контролировать общение жителей во внутренних чатах ОСМД. Парламентарий считает такую инициативу абсурдной, особенно на фоне более серьезных вызовов и событий, которые сейчас происходят внутри силовых и антикоррупционных структур страны.