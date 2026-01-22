logo_ukra

Скандал на форумі в Давосі: людину Трампа освистали
НОВИНИ

Скандал на форумі в Давосі: людину Трампа освистали

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі освистали міністра торгівлі США Говарда Лутніка.

22 січня 2026, 08:55
Всесвітній економічний форум у Давосі, який традиційно позиціонується як майданчик для діалогу та компромісів, цього разу став місцем гучного скандалу. Під час закритої вечері учасники заходу освистали одного з ключових соратників Дональда Трампа міністра торгівлі США Говарда Лутніка.

Скандал на форумі в Давосі: людину Трампа освистали

Міністр торгівлі США Говард Лутнік. Фото з відкритих джерел

Як пише The Financial Times напруга в залі зросла після кількох різких і неоднозначних заяв Лутніка. Частина гостей почала відкрито висловлювати невдоволення, у залі лунав свист і негативні вигуки, а з часом деякі учасники демонстративно залишили приміщення. Хоча точний зміст висловлювань американського міністра не розголошується, джерела зазначають, що вони були спрямовані з критикою на адресу Європи.

Ситуація загострилася настільки, що президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард також залишила вечерю під час виступу Лутніка. За словами співрозмовників Financial Times, після її виходу організатори ухвалили рішення достроково завершити захід, не чекаючи традиційної подачі десерту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп у Давосі згадав про Україну і Зеленського. Американський лідер заявив, що війну в Україні має вирішувати Європа, а не США, які знаходяться за тисячі кілометрів від континенту. Також Трамп анонсував зустріч з Володимиром Зеленським. Президент України раніше говорив, що поїде в Швейцарію за умови, якщо там будуть реальні рішення для посилення країни.

Також "Коментарі" писали, що з Трампом стався конфуз під час виступу в Давосі і його помилка потрапила на відео.



Джерело: https://www.ft.com/content/e2ae0417-6146-4428-96db-0484a6b024d1
