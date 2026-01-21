З Трампом стався конфуз в Давосі: його помилка потрапила на відео

Президент США Дональд Трамп знову оконфузився під час публічного виступу. Цього разу це сталося на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де американський лідер зробив помилку у назві країни.

Трамп переплутав назву країни у Давосі. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час виступу в Давосі вкотре згадав про свою роль у припиненні низки воєн і конфліктів. Президент США заявив, що за його участі нібито було завершено вісім воєн, зокрема протистояння між Азербайджаном та Вірменією.

Саме в цьому контексті і пролунала помилкова назва країни, де Трамп некоректно назвав Азербайджан, вимовивши його як "Абер-байджан". Відео з курйозним моментом потрапило в мережу.

Це далеко не перший подібний випадок. Раніше Трамп уже називав Азербайджан "Абер-байджаном". Попри те, що Трамп заявляє, що закінчив близько 10 воєн, однак, американський лідер не завжди може правильно сказати, між якими країнами конфлікти він нібито врегулював.

Як приклад, минулого року, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президент США сказав, що "врегулював конфлікт між Азербайджаном та Албанією", очевидно маючи на увазі вірмено-азербайджанське протистояння. За кілька днів він повторив цю ж помилку знову.

Окрім цього, Трамп раніше приписував собі й зупинку "війни між Камбоджею та Вірменією".

