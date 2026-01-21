logo

Главная Новости Общество события С Трампом произошел конфуз в Давосе: его ошибка попала на видео
commentss НОВОСТИ Все новости

С Трампом произошел конфуз в Давосе: его ошибка попала на видео

Дональд Трамп во время выступления в Давосе ошибся под названием Азербайджана. Это не первый подобный конфуз президента США.

21 января 2026, 17:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп снова оконфузился во время публичного выступления. В этот раз это произошло на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где американский лидер совершил ошибку в названии страны.

С Трампом произошел конфуз в Давосе: его ошибка попала на видео

Трамп перепутал название страны в Давосе. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления в Давосе в который раз упомянул о своей роли в прекращении ряда войн и конфликтов. Президент США заявил, что при его участии якобы было завершено восемь войн, в том числе противостояние между Азербайджаном и Арменией.

Именно в этом контексте и прозвучало ошибочное название страны, где Трамп некорректно назвал Азербайджан, произнеся его как "Абер-байджан". Видео с курьезным моментом попало в сеть.

Это далеко не первый подобный случай. Ранее Трамп уже называл Азербайджан "Абер-байджаном". Несмотря на то, что Трамп заявляет, что закончил около 10 войн, однако американский лидер не всегда может правильно сказать, между какими странами он якобы урегулировал конфликты.

В прошлом году, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президент США сказал, что "урегулировал конфликт между Азербайджаном и Албанией", очевидно имея в виду армяно-азербайджанское противостояние. Через несколько дней он повторил эту же ошибку снова.

Кроме того, Трамп ранее приписывал себе и остановку "войны между Камбоджей и Арменией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп в Давосе упомянул об Украине и президенте Владимире Зеленском.

Также "Комментарии" писали о 10 самых глупых вещах, которые сказал Трамп в первый год президентства, по возвращении в Белый дом.



