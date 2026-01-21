Трамп у Давосі згадав про Україну і Зеленського: що сказав про закінчення війни

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі торкнувся теми війни в Україні, заявивши, що ключову відповідальність за її врегулювання повинна взяти на себе Європа, а не Сполучені Штати.

Трамп у Давосі. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час виступу заявив, що США заплатили надто високу ціну за участь у глобальних конфліктах, не отримуючи належної віддачі від союзників.

"Що з цього всього США? Що ми отримуємо? Багато людей помирає і багато людей не цінує що ми робимо. Я говорю і про НАТО і Європу. Вони повинні добре попрацювати, щоб залагодити війну в Україні. Ми знаходимося за тисячі миль, розділені величезним океаном", — сказав Трамп.

Американський президент також повторив свою тезу про те, що повномасштабної війни Росії проти України нібито не сталася, якби результати президентських виборів у США 2020 року, за його словами, не були "сфальсифіковані". Трамп пообіцяв, що відповідальні за це "будуть притягнуті до відповідальності", не навівши конкретних деталей.

Окремо Трамп згадав про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо в Давосі. За його словами, Україна та Росія хочуть закінчити війну.

"Я веду справи з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також веду справи з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним. Можливо, він зараз навіть сидить у цьому залі", – сказав Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пояснив, чому не їде в Давос, де мала відбутися зустріч з Трампом. Президент сказав за яких умов може опинитися на форумі.

Також "Коментарі" писали, що Трамп скасував підписання угоди з Україною на 800 млрд доларів у Давосі.