Трамп в Давосе вспомнил об Украине и Зеленском: что сказал об окончании войны

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, затронул тему войны в Украине, заявив, что ключевую ответственность за ее урегулирование должна взять на себя Европа, а не Соединенные Штаты.

Трамп в Давосе. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления заявил, что США заплатили слишком высокую цену за участие в глобальных конфликтах, не получая должной отдачи от союзников.

"Что из этого всего США? Что мы получаем? Многие люди умирают и многие люди не ценят что мы делаем. Я говорю и о НАТО и Европе. Они должны хорошо поработать, чтобы уладить войну в Украине. Мы находимся за тысячи миль, разделенные огромным океаном", — сказал Трамп.

Американский президент также повторил свой тезис о том, что полномасштабная война России против Украины якобы не произошла, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году, по его словам, не были "сфальсифицированы". Трамп пообещал, что ответственные за это "будут привлечены к ответственности", не приведя конкретных деталей.

Отдельно Трамп упомянул о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо в Давосе. По его словам, Украина и Россия хотят завершить войну.

"Я веду дела с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я в это верю. Я тоже веду дела с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить соглашение. Сегодня я встречаюсь с ним. Возможно, он сейчас даже сидит в этом зале", – сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему не едет в Давос, где должна была состояться встреча с Трампом. Президент сказал, при каких условиях может оказаться на форуме.

Также "Комментарии" писали, что Трамп отменил подписание соглашения с Украиной на 800 млрд долларов в Давосе.