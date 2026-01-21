Трамп в Давосе вспомнил об Украине и Зеленском: что сказал об окончании войны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, затронул тему войны в Украине, заявив, что ключевую ответственность за ее урегулирование должна взять на себя Европа, а не Соединенные Штаты.
Трамп в Давосе. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время выступления заявил, что США заплатили слишком высокую цену за участие в глобальных конфликтах, не получая должной отдачи от союзников.
Американский президент также повторил свой тезис о том, что полномасштабная война России против Украины якобы не произошла, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году, по его словам, не были "сфальсифицированы". Трамп пообещал, что ответственные за это "будут привлечены к ответственности", не приведя конкретных деталей.
Отдельно Трамп упомянул о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо в Давосе. По его словам, Украина и Россия хотят завершить войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему не едет в Давос, где должна была состояться встреча с Трампом. Президент сказал, при каких условиях может оказаться на форуме.
Также "Комментарии" писали, что Трамп отменил подписание соглашения с Украиной на 800 млрд долларов в Давосе.