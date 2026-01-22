Скандал на форуме в Давосе: человека Трампа освистали

Всемирный экономический форум в Давосе, традиционно позиционирующийся как площадка для диалога и компромиссов, в этот раз стал местом громкого скандала. Во время закрытого ужина участники мероприятия освистали одного из ключевых соратников Дональда Трампа министра торговли США Говарда Лутника.

Министр торговли США Говард Лутник. Фото из открытых источников

Как пишет The Financial Times, напряжение в зале возросло после нескольких резких и неоднозначных заявлений Лутника. Часть гостей начала открыто выражать недовольство, в зале раздавался свист и отрицательные возгласы, а со временем некоторые участники демонстративно покинули помещение. Хотя точное содержание высказываний американского министра не разглашается, источники отмечают, что они были направлены с критикой Европы.

Ситуация накалилась настолько, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард также покинула ужин во время выступления Лутника. По словам собеседников Financial Times, после ее выхода организаторы приняли решение досрочно завершить мероприятие, не дожидаясь традиционной подачи десерта.

