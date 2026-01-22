logo

Скандалы Скандал на форуме в Давосе: человека Трампа освистали
НОВОСТИ

Скандал на форуме в Давосе: человека Трампа освистали

На Всемирном экономическом форуме в Давосе освистали министра торговли США Говарда Лутника.

22 января 2026, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Всемирный экономический форум в Давосе, традиционно позиционирующийся как площадка для диалога и компромиссов, в этот раз стал местом громкого скандала. Во время закрытого ужина участники мероприятия освистали одного из ключевых соратников Дональда Трампа министра торговли США Говарда Лутника.

Скандал на форуме в Давосе: человека Трампа освистали

Министр торговли США Говард Лутник. Фото из открытых источников

Как пишет The Financial Times, напряжение в зале возросло после нескольких резких и неоднозначных заявлений Лутника. Часть гостей начала открыто выражать недовольство, в зале раздавался свист и отрицательные возгласы, а со временем некоторые участники демонстративно покинули помещение. Хотя точное содержание высказываний американского министра не разглашается, источники отмечают, что они были направлены с критикой Европы.

Ситуация накалилась настолько, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард также покинула ужин во время выступления Лутника. По словам собеседников Financial Times, после ее выхода организаторы приняли решение досрочно завершить мероприятие, не дожидаясь традиционной подачи десерта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп в Давосе упомянул об Украине и Зеленском. Американский лидер заявил, что войну в Украине должна решать Европа, а не США, которые находятся в тысячах километрах от континента. Также Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Президент Украины ранее говорил, что поедет в Швейцарию при условии, что там будут реальные решения для усиления страны.

Также "Комментарии" писали, что с Трампом произошел конфуз во время выступления в Давосе и его ошибка попала на видео.



Источник: https://www.ft.com/content/e2ae0417-6146-4428-96db-0484a6b024d1
