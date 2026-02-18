Залужний розповів про обшуки в його кабінеті та дзвінок Єрмаку

Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що у вересні 2022 року в його кабінеті в Києві планували провести обшук десятки співробітників Служба безпеки України. Формальною підставою нібито став ордер на перевірку приміщення, де, за документами, міг розташовуватися стриптиз-клуб.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press розповів про інцидент зі спробою обшуку його кабінету в час, коли він був головнокомандувачем ЗСУ у 2022 році. За його словами, події відбувалися в розпал успішного українського контрнаступу на північному сході. Того вечора, повернувшись із наради в Офісі президента, він дізнався, що до будівлі прибули агенти СБУ. У приміщенні перебували й британські офіцери, які співпрацювали з українською стороною.

Залужний стверджує, що силовики не пояснили, що саме шукають, і намагалися отримати доступ до документів і комп’ютерів. У відповідь генерал зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та заявив, що не допустить втручання.

"Я сказав Єрмаку, що відіб'ю цей напад, бо знаю, як воювати", — розповів Залужний.

Згодом Залужний зв’язався з тодішнім головою СБУ Василем Малюком, який, за словами генерала, запевнив, що йому нічого невідомо про обшуки та пообіцяв розібратися з ситуацією.

Як з’ясувало AP, за два дні до цього СБУ звернулася до районного суду Києва по дозвіл на обшук за тією ж адресою. У клопотанні йшлося про розслідування діяльності стриптиз-клубу, який, однак, за даними журналістів, давно змінив локацію.

"Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що агентство навряд чи могло помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни", — підсумовує видання.

