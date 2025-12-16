Залужний попередив про загрозу громадянської війни: ексголовком зробив заяву про ризики для України

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний поділився невтішним сценарієм, що може спіткати українське суспільство після завершення війни.

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи онлайн на форумі "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України", Залужний не виключив ризиків громадянського конфлікту в повоєнній Україні.

За словами ексголовкома, демобілізовані військові у разі погіршення економічної ситуації в Україні можуть постати перед спокусою легких грошей та незаконних способів заробітку.

"Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії. Те, що ми бачимо. Друге: а що ж може бути завтра?", — сказав Залужний.

Колишній головнокомандувач попередив, що, опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізуватися, реалізувати себе у суспільстві та у сім’ї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках можуть стати вразливими перед усілякими провокаціями та спокусою легких грошей.

"Виникають серйозні ризики від зростання злочинності і призвести це може навіть до політичної дестабілізації в країні та загроз національній безпеці, таких як громадянська війна", — наголосив Залужний.

