logo_ukra

BTC/USD

92031

ETH/USD

3122.65

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Залужний заговорив про ще один фронт: де воює Росія
commentss НОВИНИ Всі новини

Залужний заговорив про ще один фронт: де воює Росія

Валерій Залужний у Лондоні показав унікальні артефакти

4 грудня 2025, 20:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ще один фронт, який Росія відкрила проти України

Залужний заговорив про ще один фронт: де воює Росія

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За його словами, таким фронтом є культура. Однак, як він уточнив, це фронт, де замість вибухів звучить тиша залів, а замість окопів — вітрини з артефактами. 

“І саме тут вирішується, чи пам’ятатиме світ, хто ми є. Коли стоїш у Лондоні перед воротами з Києво-Печерської Лаври, дуже гостро відчуваєш: нашу культуру намагалися відібрати, розчинити, привласнити. Росія роками намагалася стерти Україну зі світової історії. Але сьогодні в одному з найголовніших музеїв світу перемагаємо саме ми. Наша пам’ять звучить, наші артефакти говорять за нас”, — підкреслив Залужний.

Колишній головнокомандувач анонсував спільний проєкт між українськими музеями та Victoria&Albert Museum, який буде представлено публіці наступного року.

“В цьому лондонському музеї експонуватимуть старовинні ворота з Києво-Печерської Лаври, які викрали у 1920-х роках. Для мене це не просто про виставку. Це про право на свою історію і про те, що український голос у світі звучатиме ще сильніше… Без людей, які вірять у силу культури навіть у час великої війни, жоден фронт неможливо втримати”, — пояснив Залужний. 

Він підкреслив, що і в цій тихій, музейній битві за смисли Україна перемагає Росію.

Залужний заговорив про ще один фронт: де воює Росія - фото 2
Залужний заговорив про ще один фронт: де воює Росія - фото 2
Залужний заговорив про ще один фронт: де воює Росія - фото 2


Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в найближчі 24 години є підвищена небезпека масованого обстрілу. Можливий масований обстріл навіть найближчої ночі. Російські війська запустили дрони з 6-7 локацій, а в акваторію Чорного моря виведено 2 ракетоносії, загальний залп — 12 ракет типу "Калібр".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/posts/pfbid0ZtNnbFx7LYVcbVdyZ1LKmHMZjTZ2SwyasGuaQvAX5YPqpp6QVjpsoR6aADMP8rL4l
Теги:

Новини

Всі новини