Залужний заговорив про ще один фронт: де воює Росія

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ще один фронт, який Росія відкрила проти України
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
За його словами, таким фронтом є культура. Однак, як він уточнив, це фронт, де замість вибухів звучить тиша залів, а замість окопів — вітрини з артефактами.
Колишній головнокомандувач анонсував спільний проєкт між українськими музеями та Victoria&Albert Museum, який буде представлено публіці наступного року.
Він підкреслив, що і в цій тихій, музейній битві за смисли Україна перемагає Росію.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в найближчі 24 години є підвищена небезпека масованого обстрілу. Можливий масований обстріл навіть найближчої ночі. Російські війська запустили дрони з 6-7 локацій, а в акваторію Чорного моря виведено 2 ракетоносії, загальний залп — 12 ракет типу "Калібр".