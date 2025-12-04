Залужний заговорив про ще один фронт: де воює Росія

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ще один фронт, який Росія відкрила проти України

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За його словами, таким фронтом є культура. Однак, як він уточнив, це фронт, де замість вибухів звучить тиша залів, а замість окопів — вітрини з артефактами.

“І саме тут вирішується, чи пам’ятатиме світ, хто ми є. Коли стоїш у Лондоні перед воротами з Києво-Печерської Лаври, дуже гостро відчуваєш: нашу культуру намагалися відібрати, розчинити, привласнити. Росія роками намагалася стерти Україну зі світової історії. Але сьогодні в одному з найголовніших музеїв світу перемагаємо саме ми. Наша пам’ять звучить, наші артефакти говорять за нас”, — підкреслив Залужний.

Колишній головнокомандувач анонсував спільний проєкт між українськими музеями та Victoria&Albert Museum, який буде представлено публіці наступного року.

“В цьому лондонському музеї експонуватимуть старовинні ворота з Києво-Печерської Лаври, які викрали у 1920-х роках. Для мене це не просто про виставку. Це про право на свою історію і про те, що український голос у світі звучатиме ще сильніше… Без людей, які вірять у силу культури навіть у час великої війни, жоден фронт неможливо втримати”, — пояснив Залужний.

Він підкреслив, що і в цій тихій, музейній битві за смисли Україна перемагає Росію.





