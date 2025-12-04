Залужный заговорил еще об одном фронте: где воюет Россия

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о еще одном фронте, который Россия открыла против Украины.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
По его словам, таким фронтом есть культура. Однако, как он уточнил, это фронт, где вместо взрывов звучит тишина залов, а вместо окопов – витрины с артефактами.
Бывший главнокомандующий анонсировал совместный проект между украинскими музеями и Victoria&Albert Museum, который будет представлен публике в следующем году.
Он подчеркнул, что и в этом тихом, музейном сражении за смыслы Украина побеждает Россию.
