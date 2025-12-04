Залужный заговорил еще об одном фронте: где воюет Россия

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о еще одном фронте, который Россия открыла против Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По его словам, таким фронтом есть культура. Однако, как он уточнил, это фронт, где вместо взрывов звучит тишина залов, а вместо окопов – витрины с артефактами.

"И именно здесь решается, будет ли помнить мир, кто мы являемся. Когда стоишь в Лондоне перед воротами из Киево-Печерской Лавры, очень остро чувствуешь: нашу культуру пытались отобрать, растворить, присвоить. Россия годами пыталась стереть Украину из мировой истории. Но сегодня в одном из главных музеев мира побеждаем именно мы. Наша память звучит, наши артефакты говорят о нас”, — подчеркнул Залужный.

Бывший главнокомандующий анонсировал совместный проект между украинскими музеями и Victoria&Albert Museum, который будет представлен публике в следующем году.

"В этом лондонском музее будут экспонировать старинные ворота из Киево-Печерской Лавры, которые похитили в 1920-х годах. Для меня это не просто о выставке. Это о праве на свою историю и о том, что украинский голос в мире будет звучать еще сильнее… Без людей, которые верят в силу культуры даже во время войны, ни один фронт невозможно удержать”, — пояснил Залужный.

Он подчеркнул, что и в этом тихом, музейном сражении за смыслы Украина побеждает Россию.





Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ближайшие 24 часа есть повышенная опасность массированного обстрела. Возможен массированный обстрел даже в ближайшую ночь. Российские войска запустили дроны из 6-7 локаций, а в акваторию Черного моря выведены 2 ракетоносителя, общий залп – 12 ракет типа "Калибр".