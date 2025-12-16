logo

Залужный предупредил об угрозе гражданской войны: эксголовком сделал заявление о рисках для Украины
Залужный предупредил об угрозе гражданской войны: эксголовком сделал заявление о рисках для Украины

По словам Залужного, демобилизованные военные в случае ухудшения экономической ситуации в Украине могут предстать перед соблазном легких денег

16 декабря 2025, 21:41
Автор:
Маламура Сергій

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный поделился неутешительным сценарием, который может постигнуть украинское общество после завершения войны.

Залужный предупредил об угрозе гражданской войны: эксголовком сделал заявление о рисках для Украины

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Выступая онлайн на форуме "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины", Залужный не исключил рисков гражданского конфликта в послевоенной Украине.

По словам эксголовкома, демобилизованные военные в случае ухудшения экономической ситуации в Украине могут предстать перед соблазном легких денег и незаконных способов заработка.

"Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшние реалии. То, что мы видим. Второе: а что может быть завтра?", — сказал Залужный.

Бывший главнокомандующий предупредил, что, оказавшись в условиях, например резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках могут стать уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег.

"Возникают серьезные риски от роста преступности и привести это может даже к политической дестабилизации в стране и угрозам национальной безопасности, таких как гражданская война", — подчеркнул Залужный.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о еще одном фронте , который Россия открыла против Украины. По его словам, таким фронтом есть культура. Однако, как он уточнил, это фронт, где вместо взрывов звучит тишина залов, вместо окопов — витрины с артефактами.



