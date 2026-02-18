Залужный рассказал об обысках в его кабинете и звонке Ермаку

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в сентябре 2022 года в его кабинете в Киеве планировали провести обыск десятки сотрудников Служба безопасности Украины. Формальным основанием якобы стал ордер на проверку помещения, где по документам мог располагаться стриптиз-клуб.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный в интервью Associated Press рассказал об инциденте с попыткой обыска его кабинета в то время, когда он был главнокомандующим ВСУ в 2022 году. По его словам, события происходили в разгар успешного украинского контрнаступления на северо-востоке. В тот вечер, вернувшись с совещания в Офисе президента, он узнал, что в здание прибыли агенты СБУ. В помещении находились и британские офицеры, сотрудничавшие с украинской стороной.

Залужный утверждает, что силовики не объяснили, что именно ищут, и пытались получить доступ к документам и компьютерам. В ответ генерал позвонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и заявил, что не допустит вмешательства.

"Я сказал Ермаку, что отобью это нападение, потому что знаю, как воевать", — рассказал Залужный.

Затем Залужный связался с тогдашним главой СБУ Василием Малюком, который, по словам генерала, заверил, что ему ничего неизвестно об обысках и пообещал разобраться с ситуацией.

Как выяснило AP, за два дня до этого СБУ обратилась в районный суд Киева за разрешением на обыск по тому же адресу. В ходатайстве говорилось о расследовании деятельности стриптиз-клуба, который, однако, по данным журналистов, давно сменил локацию.

"Залужный считает, что ордер на обыск был поводом, и что агентство вряд ли могло ошибочно определить местонахождение главного военного командного центра страны", — заключает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в том же интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления Украины в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что Залужный предупредил об угрозе гражданской войны.