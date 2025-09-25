СБУ проводить обшуки у посадовців «Укразалізниці»

25 вересня Служба безпеки України розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці. Про це пишуть у пресцентрі відомства.

СБУ проводить обшуки у посадовців «Укрзалізниці»

Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців ПрАТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження, наголошують в СБУ.

"Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники.

Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України.

Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Державне бюро розслідувань ймовірно проводить обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки України генерала-лейтенанта Валерія Кондратюка. Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Кондратюк не був присутній в помешканні, там перебувала лише його дружина. Якої справи стосуються обшуки, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, днями політична блогерка Альона Яхно опублікувала у Facebook список генералів, на яких, за її даними, шукатимуть компромат. Серед них було названо і Валерія Кондратюка: "Злі люди брешуть, що ДБР отримало вказівку активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців. Називають прізвища генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Валерія Кондратюка <…> Слідчі мають вказівку шукати будь-які можливі і неможливі порушення".