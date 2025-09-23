logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

«Офіс Президента полює на генералів», – блогерка

Альона Яхно наголошує, що мета ОП – дискредитація генералів ЗСУ в очах суспільства

23 вересня 2025, 14:28
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Державне бюро розслідувань нібито отримало доручення зібрати інформацію та відкрити кримінальні провадження стосовно колишніх високопосадовців Збройних сил України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє політична блогерка Альона Яхно, посилаючись на власні джерела.

«Офіс Президента полює на генералів», – блогерка

За її словами, у списку фігурують імена генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Муженка, Валерія Кондратюка та Сергія Кривоноса.

Яхно називає дві ключові причини ймовірної підвищеної уваги ДБР до генералів. На її думку, Офіс Президента прагне обмежити вплив військових на внутрішню та міжнародну аудиторію.

"Вони не мають ані звички, ані бажання узгоджувати свою медійну активність із кимось іншим. Тим паче – з ОП, до якого найчастіше перебувають в опозиції", – пише блогерка.

Також вона пов’язує цю ситуацію з підготовкою до виборчої кампанії і "зачисткою" медійного поля від потенційних суперників діючої влади. В якості прикладу вона згадує хвилю критики проти колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з боку провладних Телеграм-каналів.

"Слідчі мають вказівку шукати будь-які можливі і неможливі порушення. І байдуже, що справа буде шита білими нитками. Плювати на це! Головне – швидка реєстрація кримінальних проваджень та гучні заголовки в телеграм-смітниках. Навіть якщо всі ці справи розваляться, не дійшовши до суду, їм забезпечать широкий медійний розголос", – пояснює Яхно.

На її думку, справжня мета цих дій – не стільки довести справи до вироків, скільки зменшити суспільну вагу генералів і підірвати їхній авторитет.                                                                                                                               



