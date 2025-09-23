Рубрики
Недилько Ксения
Государственное бюро расследований якобы получило поручение собрать информацию и открыть уголовные производства в отношении бывших чиновников Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает политическая блогерша Алена Яхно, ссылаясь на собственные источники.
«Офис Президента охотится за генералами», – блогер
По ее словам, в списке фигурируют имена генералов Михаила Забродского, Сергея Наева, Николая Олещука, Виктора Муженко, Валерия Кондратюка и Сергея Кривоноса.
Яхно называет две ключевые причины вероятного повышенного внимания ГБР к генералам. По ее мнению, Офис Президента стремится ограничить влияние военных на внутреннюю и международную аудиторию.
Также она связывает эту ситуацию с подготовкой к избирательной кампании и зачисткой медийного поля от потенциальных соперников действующей власти. В качестве примера она упоминает волну критики против бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного со стороны провластных телеграм-каналов.
По ее мнению, настоящая цель этих действий – не столько довести дела до приговоров, сколько снизить общественный вес генералов и подорвать их авторитет.