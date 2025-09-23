Государственное бюро расследований якобы получило поручение собрать информацию и открыть уголовные производства в отношении бывших чиновников Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает политическая блогерша Алена Яхно, ссылаясь на собственные источники.

«Офис Президента охотится за генералами», – блогер

По ее словам, в списке фигурируют имена генералов Михаила Забродского, Сергея Наева, Николая Олещука, Виктора Муженко, Валерия Кондратюка и Сергея Кривоноса.

Яхно называет две ключевые причины вероятного повышенного внимания ГБР к генералам. По ее мнению, Офис Президента стремится ограничить влияние военных на внутреннюю и международную аудиторию.

"У них нет ни привычки, ни желания согласовывать свою медийную активность с кем-то другим. Тем более – с ОП, к которому чаще всего находятся в оппозиции", – пишет блогер.

Также она связывает эту ситуацию с подготовкой к избирательной кампании и зачисткой медийного поля от потенциальных соперников действующей власти. В качестве примера она упоминает волну критики против бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного со стороны провластных телеграм-каналов.

"Следователи должны указание искать любые возможные и невозможные нарушения. И безразлично, что дело будет шито белыми нитями. Плевать на это! Главное – быстрая регистрация уголовных производств и громкие заголовки в телеграм-помойках. Даже если все эти дела развалятся, не дойдя до суда, им обеспечат широкую медийную огласку", – объясняет Яхно.

По ее мнению, настоящая цель этих действий – не столько довести дела до приговоров, сколько снизить общественный вес генералов и подорвать их авторитет.